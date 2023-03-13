https://ria.ru/20230313/vk-1857655420.html
VK объединит "Дзен" и "Пульс"
VK объединит "Дзен" и "Пульс" - РИА Новости, 13.03.2023
VK объединит "Дзен" и "Пульс"
VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:31
2023-03-13T21:31
2023-03-13T21:31
общество
технологии
яндекс
delivery club
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK. "В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - сообщили в компании. Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию. В сентябре VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
https://ria.ru/20230310/yandeks-1857037333.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, яндекс, delivery club
Общество, Технологии, Яндекс, Delivery Club
VK объединит "Дзен" и "Пульс"
VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK.
"В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - сообщили в компании.
Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию.
В сентябре VK и "Яндекс
" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club
, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы