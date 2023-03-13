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VK объединит "Дзен" и "Пульс" - РИА Новости, 13.03.2023
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21:31 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vk-1857655420.html
VK объединит "Дзен" и "Пульс"
VK объединит "Дзен" и "Пульс" - РИА Новости, 13.03.2023
VK объединит "Дзен" и "Пульс"
VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:31
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общество
технологии
яндекс
delivery club
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK. "В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - сообщили в компании. Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию. В сентябре VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
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общество, технологии, яндекс, delivery club
Общество, Технологии, Яндекс, Delivery Club
VK объединит "Дзен" и "Пульс"

VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK.
"В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - сообщили в компании.
Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию.
В сентябре VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Яндекс" перевел сотрудников на гибридный режим работы
10 марта, 15:22
 
ОбществоТехнологииЯндексDelivery Club
 
 
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