https://ria.ru/20230313/vk-1857655420.html

VK объединит "Дзен" и "Пульс"

VK объединит "Дзен" и "Пульс" - РИА Новости, 13.03.2023

VK объединит "Дзен" и "Пульс"

VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:31

2023-03-13T21:31

2023-03-13T21:31

общество

технологии

яндекс

delivery club

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK. "В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - сообщили в компании. Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию. В сентябре VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".

https://ria.ru/20230310/yandeks-1857037333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, яндекс, delivery club