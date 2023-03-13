https://ria.ru/20230313/vizit-1857512187.html

В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию

В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию

Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20 исключать нельзя, Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:15

2023-03-13T13:15

2023-03-13T13:15

в мире

индия

россия

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20 исключать нельзя, Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите. Ранее издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Индии.

https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка