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В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию - РИА Новости, 13.03.2023
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13:15 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vizit-1857512187.html
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию
Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20 исключать нельзя, Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:15
2023-03-13T13:15
в мире
индия
россия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20 исключать нельзя, Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите. Ранее издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Индии.
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в мире, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию

Песков заявил, что возможность визита Путина на саммит G20 в Индию исключать нельзя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Индию на саммит G20 исключать нельзя, Россия продолжает полноформатное участие в организации, но решение о поездке еще не принято, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в саммите.
Ранее издание The Independent сообщило, что Путин может принять участие в саммите G20, который пройдёт в сентябре в Индии.
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