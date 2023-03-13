https://ria.ru/20230313/vina-1857638183.html

Кара-Мурза* отказался признавать вину по делу о госизмене

Кара-Мурза* отказался признавать вину по делу о госизмене - РИА Новости, 13.03.2023

Кара-Мурза* отказался признавать вину по делу о госизмене

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* отказался в Мосгорсуде признать вину по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:06

2023-03-13T20:06

2023-03-13T20:10

общество

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аризона

владимир кара-мурза

вадим прохоров

владимир кара-мурза-младший

московский городской суд

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* отказался в Мосгорсуде признать вину по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. "Мой подзащитный не признал вину. Следующее заседание состоится 16 марта", - сказала адвокат. Мосгорсуд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу, слушания проходят в закрытом режиме из-за грифа "секретно". По данным следствия, политик в Палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221220/feyki-1839959246.html

https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html

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