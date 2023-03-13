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В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву

В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 13.03.2023

В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву

США отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация, считает обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T01:00

2023-03-13T01:00

2023-03-13T10:40

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация, считает обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.Он также упомянул, что сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов. По его словам, на утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 миллиардов.Однако, добавил Смит, запасы вооружения, подлежащего списанию, подходят к концу и отправка военной помощи Киеву не встречает в США поддержки. Поэтому, заявил автор, следует ожидать изменений в политике НАТО, так как дальнейшая поддержка Украины повлечет за собой появление новых издержек военно-промышленного комплекса.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html

https://ria.ru/20230310/postavki-1857122065.html

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в мире, украина, сша, киев, нато