Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 13.03.2023 (обновлено: 10:40 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 13.03.2023
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву
США отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация, считает обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:00
2023-03-13T10:40
в мире
украина
сша
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация, считает обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.Он также упомянул, что сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов. По его словам, на утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 миллиардов.Однако, добавил Смит, запасы вооружения, подлежащего списанию, подходят к концу и отправка военной помощи Киеву не встречает в США поддержки. Поэтому, заявил автор, следует ожидать изменений в политике НАТО, так как дальнейшая поддержка Украины повлечет за собой появление новых издержек военно-промышленного комплекса.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html
https://ria.ru/20230310/postavki-1857122065.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, нато
В мире, Украина, США, Киев, НАТО
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву

American Thinker: США экономят на утилизации, отправляя списанное вооружение Украине

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация, считает обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
«

"Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружение, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов", — заявил Смит.

Он также упомянул, что сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов. По его словам, на утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 миллиардов.
Однако, добавил Смит, запасы вооружения, подлежащего списанию, подходят к концу и отправка военной помощи Киеву не встречает в США поддержки. Поэтому, заявил автор, следует ожидать изменений в политике НАТО, так как дальнейшая поддержка Украины повлечет за собой появление новых издержек военно-промышленного комплекса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине
Вчера, 10:56
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии поставки оружия Украине
10 марта, 19:12
 
В миреУкраинаСШАКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала