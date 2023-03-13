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Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции - РИА Новости, 13.03.2023
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16:16 13.03.2023 (обновлено: 17:03 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/usa-1857574468.html
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции - РИА Новости, 13.03.2023
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции
Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:16
2023-03-13T17:03
экономика
сша
банкротство silicon valley bank
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции.В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности."Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден.Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, сша, банкротство silicon valley bank, джо байден
Экономика, США, Банкротство Silicon Valley Bank, Джо Байден
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции

Байден не стал обещать американцам, что крах двух банков не приведет к цепной реакции

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции.
В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности.
"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.
Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден.
Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.
Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.
Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
 
ЭкономикаСШАБанкротство Silicon Valley BankДжо Байден
 
 
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