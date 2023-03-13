https://ria.ru/20230313/usa-1857574468.html

Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции

Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции - РИА Новости, 13.03.2023

Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:16

2023-03-13T16:16

2023-03-13T17:03

экономика

сша

банкротство silicon valley bank

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции.В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности."Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден.Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, банкротство silicon valley bank, джо байден