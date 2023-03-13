https://ria.ru/20230313/usa-1857574468.html
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции - РИА Новости, 13.03.2023
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции
Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:16
2023-03-13T16:16
2023-03-13T17:03
экономика
сша
банкротство silicon valley bank
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции.В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности."Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден.Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, банкротство silicon valley bank, джо байден
Экономика, США, Банкротство Silicon Valley Bank, Джо Байден
Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет цепной реакции
Байден не стал обещать американцам, что крах двух банков не приведет к цепной реакции
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА новости.
Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением
к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции.
В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности.
"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.
Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден
.
Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank
и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.
Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.
Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку