https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html

В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ

В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ - РИА Новости, 13.03.2023

В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ

Читатели Exxpress жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, устроившего гонения на Украинскую православную церковь. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:57

2023-03-13T12:57

2023-03-13T15:12

украина

австрия

владимир зеленский

украинская православная церковь

евросоюз

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, устроившего гонения на Украинскую православную церковь."Можно только удивляться людям, которым потакают воротилы ЕС и которых снабжают оружием за наши деньги", — заметил комментатор."Отлично, теперь он занялся церковью. Он действительно думает, что супергерой", — написал другой."Сначала Зеленский лишает власти почти всю оппозицию, а теперь очередь за церковью. Истинный демократ", — сыронизировал третий."Это так Украина защищает европейские ценности, среди которых свобода вероисповедания?" — поинтересовался читатель."Этот слабак верит только в одного Бога... в Иисуса Байдена, потому что он получает от него ежедневное долларовое благословение", — заключили участники дискуссии.В прошлом году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Зеленский и его сподвижники обвиняют представителей духовенства в подрыве единства Украины и сотрудничестве с Москвой, против некоторых священников начали возбуждать уголовные дела. Последнее требование властей к УПЦ — покинуть Киево-Печерскую лавру.

https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html

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украина, австрия, владимир зеленский, украинская православная церковь, евросоюз, киево-печерская лавра