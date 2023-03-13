Рейтинг@Mail.ru
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 13.03.2023 (обновлено: 15:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ - РИА Новости, 13.03.2023
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ
Читатели Exxpress жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, устроившего гонения на Украинскую православную церковь. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:57
2023-03-13T15:12
украина
австрия
владимир зеленский
украинская православная церковь
евросоюз
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d65b840361ef0f5fc77cfc608450c9e5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, устроившего гонения на Украинскую православную церковь."Можно только удивляться людям, которым потакают воротилы ЕС и которых снабжают оружием за наши деньги", — заметил комментатор."Отлично, теперь он занялся церковью. Он действительно думает, что супергерой", — написал другой."Сначала Зеленский лишает власти почти всю оппозицию, а теперь очередь за церковью. Истинный демократ", — сыронизировал третий."Это так Украина защищает европейские ценности, среди которых свобода вероисповедания?" — поинтересовался читатель."Этот слабак верит только в одного Бога... в Иисуса Байдена, потому что он получает от него ежедневное долларовое благословение", — заключили участники дискуссии.В прошлом году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Зеленский и его сподвижники обвиняют представителей духовенства в подрыве единства Украины и сотрудничестве с Москвой, против некоторых священников начали возбуждать уголовные дела. Последнее требование властей к УПЦ — покинуть Киево-Печерскую лавру.
https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html
https://ria.ru/20230311/ikony-1857226368.html
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260049_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_54840729eec57b4ba6d3db881cbee5f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, австрия, владимир зеленский, украинская православная церковь, евросоюз, киево-печерская лавра
Украина, Австрия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Евросоюз, Киево-Печерская Лавра
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ

Читатели Exxpress раскритиковали гонения украинских властей на УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, устроившего гонения на Украинскую православную церковь.
"Можно только удивляться людям, которым потакают воротилы ЕС и которых снабжают оружием за наши деньги", — заметил комментатор.
"Отлично, теперь он занялся церковью. Он действительно думает, что супергерой", — написал другой.
"Сначала Зеленский лишает власти почти всю оппозицию, а теперь очередь за церковью. Истинный демократ", — сыронизировал третий.
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
12 марта, 22:19
"Это так Украина защищает европейские ценности, среди которых свобода вероисповедания?" — поинтересовался читатель.
"Этот слабак верит только в одного Бога... в Иисуса Байдена, потому что он получает от него ежедневное долларовое благословение", — заключили участники дискуссии.
В прошлом году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Зеленский и его сподвижники обвиняют представителей духовенства в подрыве единства Украины и сотрудничестве с Москвой, против некоторых священников начали возбуждать уголовные дела. Последнее требование властей к УПЦ — покинуть Киево-Печерскую лавру.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Киев изымает у священников УПЦ иконы с царской семьей, заявил протоиерей
11 марта, 16:00
 
УкраинаАвстрияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьЕвросоюзКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала