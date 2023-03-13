https://ria.ru/20230313/ukupnik-1857479495.html

Дочь Укупника раскрыла детали конфликта с отцом

Дочь Укупника раскрыла детали конфликта с отцом - РИА Новости, 13.03.2023

Дочь Укупника раскрыла детали конфликта с отцом

Юнна, старшая дочь музыканта и композитора Аркадия Укупника, в беседе с редакцией программы "Ты не поверишь!" опровергла слова отца о том, что они общаются. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:33

2023-03-13T12:33

2023-03-13T12:33

шоубиз

аркадий укупник

знаменитости

шоу-бизнес

отношения

семья

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Юнна, старшая дочь музыканта и композитора Аркадия Укупника, в беседе с редакцией программы "Ты не поверишь!" опровергла слова отца о том, что они общаются. Ранее артист рассказывал журналистам, что поддерживает отношения с дочерью и помогает ей с поиском работы. По словам Юнны, это не так. Юнна также рассказала, что Аркадий Укупник ни разу не виделся и не общался со своей внучкой Варварой, которой весной исполнится три года. По мнению дочери артиста, их отношения испортил квартирный вопрос. Ранее бывшие соседи Укупника сообщили, что он попросил наследницу выписаться из однокомнатной квартиры в Москве и покинуть жилплощадь. После этого артист продал недвижимость. Жена исполнителя Наталья никак не отреагировала на обвинения в свой адрес.Юнна родилась в отношениях композитора со второй женой Мариной Никитиной. Позже он женился на Наталье Турчинской. В 2011 году у пары родилась дочь София. У музыканта также есть сын Григорий от первого брака.

https://ria.ru/20210914/zivert-1749988841.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

аркадий укупник , знаменитости, шоу-бизнес, отношения, семья