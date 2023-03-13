https://ria.ru/20230313/ukraina-1857628569.html

Евродепутат заговорил об отказе от Украины из-за "мирного плана" Сунака

Евродепутат заговорил об отказе от Украины из-за "мирного плана" Сунака - РИА Новости, 13.03.2023

Евродепутат заговорил об отказе от Украины из-за "мирного плана" Сунака

Депутат Европарламента Мик Уоллес предложил премьер-министру Австралии Энтони Албанизу и его британскому коллеге Риши Сунаку прекратить поддержку Украины после... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:18

2023-03-13T19:18

2023-03-13T20:20

в мире

украина

австралия

сша

риши сунак

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес предложил премьер-министру Австралии Энтони Албанизу и его британскому коллеге Риши Сунаку прекратить поддержку Украины после слов о безопасности в мире. Об этом он написал в Twitter.Накануне австралийский политик опубликовал пост, где рассказал об их общем с британским премьером видении путей достижения безопасного и стабильного мира."Это замечательно. Значит, вы оба привержены миру? Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине? Никакой поддержки американской войны против Китая? И, несомненно, вы будете способствовать свободе прессы и освобождению Джулиана Ассанжа?" — поинтересовался в ответ Уоллес.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230310/britaniya-1857156444.html

украина

австралия

сша

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в мире, украина, австралия, сша, риши сунак, нато, вооруженные силы украины, европарламент