https://ria.ru/20230313/ukraina-1857580448.html
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине - РИА Новости, 13.03.2023
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине
Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:35
2023-03-13T16:35
2023-03-13T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión."США используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие", — пояснил он.По словам журналиста, после распада СССР в Вашингтоне разработали стратегию превращения своей страны в мирового гегемона. Для этого необходимо сначала уничтожить Россию, а затем устранить Китай, добавил автор материала."Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Москву, надеясь ослабить и победить ее. По факту они используют украинцев как пушечное мясо", — отметил Буэно.Западные страны готовы позволить процветать нацизму на Украине, если это поможет уничтожить Россию, а затем разделить между собой трофеи, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html
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в мире, украина, россия, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине
Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо ради сохранения мировой гегемонии