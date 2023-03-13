https://ria.ru/20230313/ukraina-1857580448.html

"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине

"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине - РИА Новости, 13.03.2023

"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине

Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:35

2023-03-13T16:35

2023-03-13T17:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión."США используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие", — пояснил он.По словам журналиста, после распада СССР в Вашингтоне разработали стратегию превращения своей страны в мирового гегемона. Для этого необходимо сначала уничтожить Россию, а затем устранить Китай, добавил автор материала."Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Москву, надеясь ослабить и победить ее. По факту они используют украинцев как пушечное мясо", — отметил Буэно.Западные страны готовы позволить процветать нацизму на Украине, если это поможет уничтожить Россию, а затем разделить между собой трофеи, подытожил обозреватель.

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

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в мире, украина, россия, испания