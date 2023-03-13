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"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 13.03.2023 (обновлено: 17:49 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857580448.html
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине - РИА Новости, 13.03.2023
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине
Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:35
2023-03-13T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión."США используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие", — пояснил он.По словам журналиста, после распада СССР в Вашингтоне разработали стратегию превращения своей страны в мирового гегемона. Для этого необходимо сначала уничтожить Россию, а затем устранить Китай, добавил автор материала."Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Москву, надеясь ослабить и победить ее. По факту они используют украинцев как пушечное мясо", — отметил Буэно.Западные страны готовы позволить процветать нацизму на Украине, если это поможет уничтожить Россию, а затем разделить между собой трофеи, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html
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в мире, украина, россия, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания
"Пушечное мясо". В Испании раскрыли детали операции США на Украине

Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо ради сохранения мировой гегемонии

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты развязали конфликт на Украине для сохранения своей гегемонии в мире, пишет обозреватель Родольфо Буэно в статье для Rebelión.
"США используют Украину как поле боя для конфликта высшего порядка, от исхода которого зависит реорганизация мира и его будущее развитие", — пояснил он.
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По словам журналиста, после распада СССР в Вашингтоне разработали стратегию превращения своей страны в мирового гегемона. Для этого необходимо сначала уничтожить Россию, а затем устранить Китай, добавил автор материала.
"Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Москву, надеясь ослабить и победить ее. По факту они используют украинцев как пушечное мясо", — отметил Буэно.
Западные страны готовы позволить процветать нацизму на Украине, если это поможет уничтожить Россию, а затем разделить между собой трофеи, подытожил обозреватель.
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