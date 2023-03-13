https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html
"Все очень тяжело". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
"Все очень тяжело". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 13.03.2023
"Все очень тяжело". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: ВСУ оказались в трудном положении, но союзники не спешат с поставками... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:32
2023-03-13T15:32
2023-03-13T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
украина
киев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: ВСУ оказались в трудном положении, но союзники не спешат с поставками необходимого вооружения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. <…> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще", — сказал эксперт.Украинским солдатам не хватает боеприпасов и оружия, признался политик. В рядах ВСУ большое количество потерь, огромное число раненых, подчеркнул он.Не лучше дела обстоят и в финансовом секторе. Режим Зеленского "довел страну до банкротства", признался Соскин. Он охарактеризовал ситуацию в экономике как тяжелейшую, близкую к дефолту.
https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Все очень тяжело". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях