https://ria.ru/20230313/ukraina-1857562833.html

СМИ узнали, как вырос оборот производителей оружия благодаря Киеву

СМИ узнали, как вырос оборот производителей оружия благодаря Киеву - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ узнали, как вырос оборот производителей оружия благодаря Киеву

Десять крупнейших оружейных компаний США и Европы в последнем квартале 2022 года увеличили оборот на 7,5% в связи с растущими потребностями Украины, пишет... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:31

2023-03-13T15:31

2023-03-13T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_49be8b1eb7902c2c394367c26600d96c.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Десять крупнейших оружейных компаний США и Европы в последнем квартале 2022 года увеличили оборот на 7,5% в связи с растущими потребностями Украины, пишет газета Pais. Как отмечает издание, последний квартал прошедшего года стал периодом, когда "медленно созревающие" и медленно исполняющиеся контракты наконец начали оказывать влияние на отчетность производителей. "На данный момент у оружейных компаний многообещающее будущее. Украина потребляет более 10 тысяч артиллерийских снарядов в день…, и западные заводы не успевают за ними", - говорится в публикации. Для иллюстрации перспектив мирового оружейного сектора издание ссылается на переговоры немецкой компании Rheinmetall о приобретении Expal, ведущего производителя боеприпасов в Испании. Как известно, предложение немецкого концерна составляет около 1,2 миллиарда евро, что, по словам информированных источников, более чем в два раза превышает стоимость Expal два года назад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230313/leopard-1857504406.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато