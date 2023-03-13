https://ria.ru/20230313/ukraina-1857508608.html
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:08
2023-03-13T13:08
2023-03-13T13:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран.Отвечая на вопрос о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем"."Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле
Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран.
Отвечая на вопрос о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем".
"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Песков.
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