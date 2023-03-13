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Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 13.03.2023 (обновлено: 13:24 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857508608.html
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:08
2023-03-13T13:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран.Отвечая на вопрос о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем"."Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html
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украина, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет, заявили в Кремле

Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран.
Отвечая на вопрос о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем".
"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Песков.
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12 марта, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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