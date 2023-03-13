Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857485034.html
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота - РИА Новости, 13.03.2023
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота
Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:54
2023-03-13T11:54
в мире
украина
киев
виктор янукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров. "В любой непонятной ситуации в Украине киевский режим судит Януковича. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", — написал он. Бывший премьер Украины призвал украинцев самостоятельно оценить "умственные способности" киевского режима и непоследовательность его действий.Офис генерального прокурора Украины 10 марта сообщил, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.
https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, виктор янукович
В мире, Украина, Киев, Виктор Янукович
Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота

Экс-премьер Азаров: Киев делом против Януковича фактически признал госпереворот на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.

"В любой непонятной ситуации в Украине киевский режим судит Януковича. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", — написал он.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине
08:00
Бывший премьер Украины призвал украинцев самостоятельно оценить "умственные способности" киевского режима и непоследовательность его действий.

Офис генерального прокурора Украины 10 марта сообщил, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.

Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы
Вчера, 18:35
 
В миреУкраинаКиевВиктор Янукович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала