Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота
Экс-премьер Азаров: Киев делом против Януковича фактически признал госпереворот на Украине
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров.
"В любой непонятной ситуации в Украине киевский режим судит Януковича. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", — написал он.
"В любой непонятной ситуации в Украине киевский режим судит Януковича. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", — написал он.
Бывший премьер Украины призвал украинцев самостоятельно оценить "умственные способности" киевского режима и непоследовательность его действий.
Офис генерального прокурора Украины 10 марта сообщил, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.
Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.
Офис генерального прокурора Украины 10 марта сообщил, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.
Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.