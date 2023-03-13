https://ria.ru/20230313/ukraina-1857485034.html

Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота

Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота - РИА Новости, 13.03.2023

Экс-премьер Украины объяснил, как Киев признал факт госпереворота

Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:54

2023-03-13T11:54

2023-03-13T11:54

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украина

киев

виктор янукович

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев делом против бывшего президента Украины Виктора Януковича фактически признал, что в 2014 году произошел государственный переворот, написал в Telegram-канале экс-премьер Украины Николай Азаров. "В любой непонятной ситуации в Украине киевский режим судит Януковича. Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот", — написал он. Бывший премьер Украины призвал украинцев самостоятельно оценить "умственные способности" киевского режима и непоследовательность его действий.Офис генерального прокурора Украины 10 марта сообщил, что бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-главу его охраны будут заочно судить по делу о подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.

https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

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в мире, украина, киев, виктор янукович