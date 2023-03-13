https://ria.ru/20230313/ukraina-1857452217.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:00
2023-03-13T10:00
2023-03-13T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
сумская область
полтавская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога уже объявлялась в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, но затем ее отменили. Согласно онлайн-карте, тревога в регионах вновь прозвучала практически одновременно – около 9.45 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской и еще двух областях