https://ria.ru/20230313/ukraina-1857452217.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:00

2023-03-13T10:00

2023-03-13T10:01

специальная военная операция на украине

в мире

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полтавская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога уже объявлялась в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, но затем ее отменили. Согласно онлайн-карте, тревога в регионах вновь прозвучала практически одновременно – около 9.45 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

харьковская область

сумская область

полтавская область

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, сумская область, полтавская область, днепропетровская область