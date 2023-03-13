https://ria.ru/20230313/ugrozy-1857631902.html
В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник
В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник
Силовики заинтересовались телеграм-каналом "Теракт в Москва-сити", в котором неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях центра до 15 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:33
2023-03-13T19:33
2023-03-13T19:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Силовики заинтересовались телеграм-каналом "Теракт в Москва-сити", в котором неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях центра до 15 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, соответствующее обращение поступило в полицию в понедельник. "Заявитель сообщил, что наткнулся на телеграм-канал "Теракт в Москва-сити". В нем, по словам заявителя, содержатся угрозы взрыва в зданиях бизнес-центра до 15 марта", - сказал источник. Правоохранители проверили данную информацию и обследовали здания "Москва-сити", опасных предметов обнаружено не было. Проводится проверка, добавил собеседник. На соответствующий канал подписан 71 человек (по состоянию на 19.05 мск). В нем, помимо прочего, опубликованы посты с угрозами, а также фотографии пистолета. Также в канале указано, что некто планирует совершить задуманное до 15 числа (какого месяца, не сообщается). Группа не обновляется с четверга.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник
Московские силовики проверят телеграм-канал с анонимными угрозами взрывов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Силовики заинтересовались телеграм-каналом "Теракт в Москва-сити", в котором неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях центра до 15 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, соответствующее обращение поступило в полицию в понедельник.
"Заявитель сообщил, что наткнулся на телеграм-канал "Теракт в Москва-сити". В нем, по словам заявителя, содержатся угрозы взрыва в зданиях бизнес-центра до 15 марта", - сказал источник.
Правоохранители проверили данную информацию и обследовали здания "Москва-сити", опасных предметов обнаружено не было. Проводится проверка, добавил собеседник.
На соответствующий канал подписан 71 человек (по состоянию на 19.05 мск). В нем, помимо прочего, опубликованы посты с угрозами, а также фотографии пистолета. Также в канале указано, что некто планирует совершить задуманное до 15 числа (какого месяца, не сообщается). Группа не обновляется с четверга.
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