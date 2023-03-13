https://ria.ru/20230313/ugrozy-1857631902.html

В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник

В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023

В Москве проверят телеграм-канал с анонимными угрозами, сообщил источник

Силовики заинтересовались телеграм-каналом "Теракт в Москва-сити", в котором неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях центра до 15 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:33

2023-03-13T19:33

2023-03-13T19:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Силовики заинтересовались телеграм-каналом "Теракт в Москва-сити", в котором неизвестный сообщил об угрозе взрыва в зданиях центра до 15 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, соответствующее обращение поступило в полицию в понедельник. "Заявитель сообщил, что наткнулся на телеграм-канал "Теракт в Москва-сити". В нем, по словам заявителя, содержатся угрозы взрыва в зданиях бизнес-центра до 15 марта", - сказал источник. Правоохранители проверили данную информацию и обследовали здания "Москва-сити", опасных предметов обнаружено не было. Проводится проверка, добавил собеседник. На соответствующий канал подписан 71 человек (по состоянию на 19.05 мск). В нем, помимо прочего, опубликованы посты с угрозами, а также фотографии пистолета. Также в канале указано, что некто планирует совершить задуманное до 15 числа (какого месяца, не сообщается). Группа не обновляется с четверга.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва