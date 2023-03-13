https://ria.ru/20230313/ucheniya-1857620884.html

Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений

Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений - РИА Новости, 13.03.2023

Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений

Молдавская армия с 13 марта проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны, жителей страны предупреждают, что по дороге будет... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:42

2023-03-13T18:42

2023-03-13T18:42

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761601_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d094a1fc425951939aba323c3e86dec2.jpg

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавская армия с 13 марта проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны, жителей страны предупреждают, что по дороге будет передвигаться техника, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "С 13 по 17 марта штатный и контрактный состав Национальной армии проведет учения на военных полигонах на севере и в центре страны. В этом контексте информируем население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения", - сообщается на сайте минобороны. В министерстве уточнили, что учения входят в план подготовки Национальной армии на 2023 год. Жителей страны просят не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.

https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире