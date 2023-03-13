https://ria.ru/20230313/ucheniya-1857620884.html
Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений
Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений - РИА Новости, 13.03.2023
Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений
Молдавская армия с 13 марта проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны, жителей страны предупреждают, что по дороге будет... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:42
2023-03-13T18:42
2023-03-13T18:42
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавская армия с 13 марта проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны, жителей страны предупреждают, что по дороге будет передвигаться техника, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "С 13 по 17 марта штатный и контрактный состав Национальной армии проведет учения на военных полигонах на севере и в центре страны. В этом контексте информируем население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения", - сообщается на сайте минобороны. В министерстве уточнили, что учения входят в план подготовки Национальной армии на 2023 год. Жителей страны просят не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.
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в мире
Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений
Минобороны Молдавии предупредило жителей о передвижении военной техники из-за учений
КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости.
Молдавская армия с 13 марта проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны, жителей страны предупреждают, что по дороге будет передвигаться техника, сообщила
пресс-служба министерства обороны республики.
"С 13 по 17 марта штатный и контрактный состав Национальной армии проведет учения на военных полигонах на севере и в центре страны. В этом контексте информируем население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения", - сообщается на сайте минобороны.
В министерстве уточнили, что учения входят в план подготовки Национальной армии на 2023 год.
Жителей страны просят не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.
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