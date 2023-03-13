https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857460694.html
В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений
В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений - РИА Новости, 13.03.2023
В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений
Турецкая газета Hürriyet рассказала о схеме мошенничества с номерами автомобилей, поврежденных в результате землетрясения на юго-востоке Турции. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:44
2023-03-13T10:44
2023-03-13T10:44
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турецкая газета Hürriyet рассказала о схеме мошенничества с номерами автомобилей, поврежденных в результате землетрясения на юго-востоке Турции. По данным издания, многие пострадавшие из района землетрясения выставили на продажу свои сильно поврежденные автомобили - "последнее оставшееся имущество". Как пишет издание, эксперты предупредили о рисках, связанных с продажей этих непригодных к эксплуатации автомобилей. По их данным, злоумышленники покупают эти автомобили из-за номеров двигателя и шасси, "эти номера затем будут скопированы на украденные автомобили и вновь выставлены на продажу". "Этот метод мошенничества также известен в народе как "подмена"", - пишет издание. Президент Стамбульской ассоциации дилеров автотранспорта (IMAS) и член Ассамблеи Стамбульской торговой палаты (ITO) Хайреттин Эртемель, заявил, что в районе землетрясения было повреждено около миллиона автомобилей, 25% из них пришли в непригодное состояние. "Злоумышленники покупают непригодные автомобили ради номеров двигателя и шасси. Затем эти номера копируются на автомобили той же модели и цвета и продаются. Главное управление безопасности работает над тем, чтобы предотвратить это", - приводит газета его слова. Ахмет Недим Эрдем, президент Ассоциации страховых оценщиков Турции (TÜSED) сообщил, что некоторые автомобили находятся под завалами. "Мы ожидаем, что эти автомобили будут извлечены в ближайшие дни. С другой стороны, есть также много автомобилей, которые не могут быть найдены, то есть пропавшие автомобили. В случае, если сильно поврежденные автомобили будут повреждены до уровня, требующего их изъятия из использования, их следует немедленно оценить экспертами и сообщить об этом в полицию, а также быстро предотвратить повторное появление этих автомобилей на дороге. В противном случае мы можем столкнуться с очень опасными ситуациями, такими как мошенничество", - отметил он. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", число жертв стихии достигло 48 тысяч человек, раненых превысило 115 тысяч.
https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений
Турецкая газета Hürriyet: мошенники покупают поврежденные землетрясением авто из-за шасси
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости.
Турецкая газета Hürriyet
рассказала о схеме мошенничества с номерами автомобилей, поврежденных в результате землетрясения на юго-востоке Турции.
По данным издания, многие пострадавшие из района землетрясения выставили на продажу свои сильно поврежденные автомобили - "последнее оставшееся имущество".
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений
Как пишет издание, эксперты предупредили о рисках, связанных с продажей этих непригодных к эксплуатации автомобилей. По их данным, злоумышленники покупают эти автомобили из-за номеров двигателя и шасси, "эти номера затем будут скопированы на украденные автомобили и вновь выставлены на продажу". "Этот метод мошенничества также известен в народе как "подмена"", - пишет издание.
Президент Стамбульской ассоциации дилеров автотранспорта (IMAS) и член Ассамблеи Стамбульской торговой палаты (ITO) Хайреттин Эртемель, заявил, что в районе землетрясения было повреждено около миллиона автомобилей, 25% из них пришли в непригодное состояние. "Злоумышленники покупают непригодные автомобили ради номеров двигателя и шасси. Затем эти номера копируются на автомобили той же модели и цвета и продаются. Главное управление безопасности работает над тем, чтобы предотвратить это", - приводит газета его слова.
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
Ахмет Недим Эрдем, президент Ассоциации страховых оценщиков Турции (TÜSED) сообщил, что некоторые автомобили находятся под завалами.
"Мы ожидаем, что эти автомобили будут извлечены в ближайшие дни. С другой стороны, есть также много автомобилей, которые не могут быть найдены, то есть пропавшие автомобили. В случае, если сильно поврежденные автомобили будут повреждены до уровня, требующего их изъятия из использования, их следует немедленно оценить экспертами и сообщить об этом в полицию, а также быстро предотвратить повторное появление этих автомобилей на дороге. В противном случае мы можем столкнуться с очень опасными ситуациями, такими как мошенничество", - отметил он.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", число жертв стихии достигло 48 тысяч человек, раненых превысило 115 тысяч.
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение