https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857460694.html

В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений

В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений - РИА Новости, 13.03.2023

В Турции рассказали о мошенничестве с автомобилями из зоны землетрясений

Турецкая газета Hürriyet рассказала о схеме мошенничества с номерами автомобилей, поврежденных в результате землетрясения на юго-востоке Турции. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:44

2023-03-13T10:44

2023-03-13T10:44

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турецкая газета Hürriyet рассказала о схеме мошенничества с номерами автомобилей, поврежденных в результате землетрясения на юго-востоке Турции. По данным издания, многие пострадавшие из района землетрясения выставили на продажу свои сильно поврежденные автомобили - "последнее оставшееся имущество". Как пишет издание, эксперты предупредили о рисках, связанных с продажей этих непригодных к эксплуатации автомобилей. По их данным, злоумышленники покупают эти автомобили из-за номеров двигателя и шасси, "эти номера затем будут скопированы на украденные автомобили и вновь выставлены на продажу". "Этот метод мошенничества также известен в народе как "подмена"", - пишет издание. Президент Стамбульской ассоциации дилеров автотранспорта (IMAS) и член Ассамблеи Стамбульской торговой палаты (ITO) Хайреттин Эртемель, заявил, что в районе землетрясения было повреждено около миллиона автомобилей, 25% из них пришли в непригодное состояние. "Злоумышленники покупают непригодные автомобили ради номеров двигателя и шасси. Затем эти номера копируются на автомобили той же модели и цвета и продаются. Главное управление безопасности работает над тем, чтобы предотвратить это", - приводит газета его слова. Ахмет Недим Эрдем, президент Ассоциации страховых оценщиков Турции (TÜSED) сообщил, что некоторые автомобили находятся под завалами. "Мы ожидаем, что эти автомобили будут извлечены в ближайшие дни. С другой стороны, есть также много автомобилей, которые не могут быть найдены, то есть пропавшие автомобили. В случае, если сильно поврежденные автомобили будут повреждены до уровня, требующего их изъятия из использования, их следует немедленно оценить экспертами и сообщить об этом в полицию, а также быстро предотвратить повторное появление этих автомобилей на дороге. В противном случае мы можем столкнуться с очень опасными ситуациями, такими как мошенничество", - отметил он. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", число жертв стихии достигло 48 тысяч человек, раненых превысило 115 тысяч.

https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html

https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html

https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857371037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии