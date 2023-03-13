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В Малави 66 человек погибли из-за циклона Фредди
В Малави 66 человек погибли из-за циклона Фредди - РИА Новости, 13.03.2023
В Малави 66 человек погибли из-за циклона Фредди
Шестьдесят шесть человек погибли, 93 пострадали из-за тропического циклона "Фредди" в Малави, сообщает малавийский "Красный Крест". РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:57
2023-03-13T18:57
2023-03-13T18:57
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шестьдесят шесть человек погибли, 93 пострадали из-за тропического циклона "Фредди" в Малави, сообщает малавийский "Красный Крест". Ранее в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на власти передавало, что в результате возвращения тропического циклона "Фредди" в Малави погибли 11 человек, а в Мозамбике - еще четверо. "Шестьдесят шесть человек погибли в Малави, 93 пострадали, а также 16 человек пропали без вести из-за тропического циклона "Фредди", который затронул более 2 115 человек к понедельнику, 13 марта", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте организации. Шторм в результате циклона "Фредди" начал формироваться в первую неделю февраля у северо-западной Австралии и южной части Индонезии. На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало, что четыре человека погибли на Мадагаскаре в результате возвращения циклона на остров.
https://ria.ru/20230206/shtorm-1850159862.html
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в мире, малави, мозамбик, австралия, красный крест
В мире, Малави, Мозамбик, Австралия, Красный Крест
В Малави 66 человек погибли из-за циклона Фредди
Красный Крест: в Малави 66 человек погибли из-за циклона Фредди, 93 пострадали