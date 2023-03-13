https://ria.ru/20230313/trevoga-1857543142.html
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве и Киевской области
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве и Киевской области - РИА Новости, 13.03.2023
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве и Киевской области
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:30
2023-03-13T14:30
2023-03-13T14:30
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее в понедельник была неоднократно объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Тревога также звучала в Киеве и области, но затем ее отменили. Согласно данным ведомства, тревога в этих регионах вновь прозвучала практически одновременно – около 14.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве и Киевской области
Украинские власти снова объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области