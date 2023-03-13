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Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник - РИА Новости, 13.03.2023
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20:11 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/transport-1857639531.html
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник - РИА Новости, 13.03.2023
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник
Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:11
2023-03-13T20:11
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства. "По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Дептранс также просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров, быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад. "Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавляется в сообщении.
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москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник

Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник утром

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении.
Дептранс также просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров, быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
"Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавляется в сообщении.
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