https://ria.ru/20230313/transport-1857639531.html

Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник

Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник - РИА Новости, 13.03.2023

Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник

Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:11

2023-03-13T20:11

2023-03-13T20:11

москва

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства. "По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Дептранс также просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров, быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад. "Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230313/dorogi-1857636555.html

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москва, общество, департамент транспорта г. москвы