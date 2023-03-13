https://ria.ru/20230313/transport-1857639531.html
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник - РИА Новости, 13.03.2023
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник
Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:11
2023-03-13T20:11
2023-03-13T20:11
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760128_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_fc944049badcb7524715ef5ecdabc5df.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства. "По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Дептранс также просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров, быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад. "Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230313/dorogi-1857636555.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760128_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_86186783671869f9c1f2382e1bd94d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник
Дептранс Москвы порекомендовал использовать городской транспорт во вторник утром
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Столичный департамент
транспорта рекомендует во вторник в утренний час пик использовать городской транспорт из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении.
Дептранс также просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров, быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
"Если заметили сломанный знак или светофор - сообщите по номеру 3210", - добавляется в сообщении.
Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году