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"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США - РИА Новости, 13.03.2023
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11:11 13.03.2023 (обновлено: 12:02 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html
"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США
"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США - РИА Новости, 13.03.2023
"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США
США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:11
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сша
федеральная резервная система сша
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой &lt;...&gt;, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год. — Прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (моим словам. — Прим. ред.) банки уже начали банкротиться", — написал он. Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
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сша, федеральная резервная система сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Федеральная резервная система США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США

Трамп предрек США новую Великую депрессию из-за политики президента Джо Байдена

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год. — Прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (моим словам. — Прим. ред.) банки уже начали банкротиться", — написал он.

Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.
Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
 
СШАФедеральная резервная система СШАДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
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