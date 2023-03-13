https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html

"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США

"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США - РИА Новости, 13.03.2023

"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США

США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:11

2023-03-13T11:11

2023-03-13T12:02

сша

федеральная резервная система сша

джо байден

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год. — Прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (моим словам. — Прим. ред.) банки уже начали банкротиться", — написал он. Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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сша, федеральная резервная система сша, джо байден, дональд трамп, в мире