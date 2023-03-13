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Названы самые популярные б/у товары в России - РИА Новости, 13.03.2023
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06:36 13.03.2023 (обновлено: 06:37 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/tovary-1857434637.html
Названы самые популярные б/у товары в России
Названы самые популярные б/у товары в России - РИА Новости, 13.03.2023
Названы самые популярные б/у товары в России
Смартфоны и игровые приставки за период с ноября 2022 года по март текущего стали самыми популярными бывшими в употреблении товарами у россиян, рассказали РИА... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:36
2023-03-13T06:37
россия
марина абрамович
chanel
apple iphone
louis vuitton
авито
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Смартфоны и игровые приставки за период с ноября 2022 года по март текущего стали самыми популярными бывшими в употреблении товарами у россиян, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "Наибольшей популярностью для покупки среди бывших в употреблении товаров пользуются смартфоны и игровые приставки. Так, с ноября 2022 года по сегодняшний день (по начало марта - ред.) продажи этих товаров выросли в полтора раза", - заявили в маркетплейсе. При этом популярнее всего оказались смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max, также стабильно высоким спросом пользовались iPhone XR и iPhone 11. Среди игровых приставок россияне отдавали предпочтение Sony Playstation 4 Pro. В апреле 2022 года на "Яндекс Маркете" впервые появились ресейл-товары, но для покупки были доступны только люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов. Позже маркетплейс предоставил возможность торговать подержанными вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара, а также всем пользователям. В августе интернет-магазин Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей. В компании рассказали РИА Новости, что на площадке в разделе ресейл самыми популярными брендами стали Chanel, Louis Vuitton, а самой дорогой покупкой - сумка Chanel Grand Shopping Tote стоимостью более 200 тысяч рублей. В свою очередь основательница ресейл-магазина Relove Moscow Марина Абрамович рассказала агентству, что продажи не люксовых бывших в употреблении вещей набирают обороты. "Я слежу за многими ресейл сервисами и вижу большое увеличение активности пользователей на "Авито", и, наверное, наибольшие ожидания сейчас от крупных платформ... Смысл открывать ресейл в 2023 году есть только в том случае, если платформа сможет предложить востребованный продукт высокого качества с хорошей селекцией. Я, например, вижу хорошую перспективу для ресейла мебели", - заключила Абрамович.
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353
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россия, марина абрамович, chanel, apple iphone, louis vuitton, авито, технологии, общество
Россия, Марина Абрамович, Chanel, Apple iPhone, Louis Vuitton, Авито, Технологии, Общество
Названы самые популярные б/у товары в России

"Яндекс Маркет": смартфоны стали самыми популярными б\у товарами у россиян

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина на станции Московского метрополитена
Мужчина на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Смартфоны и игровые приставки за период с ноября 2022 года по март текущего стали самыми популярными бывшими в употреблении товарами у россиян, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Наибольшей популярностью для покупки среди бывших в употреблении товаров пользуются смартфоны и игровые приставки. Так, с ноября 2022 года по сегодняшний день (по начало марта - ред.) продажи этих товаров выросли в полтора раза", - заявили в маркетплейсе. При этом популярнее всего оказались смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max, также стабильно высоким спросом пользовались iPhone XR и iPhone 11. Среди игровых приставок россияне отдавали предпочтение Sony Playstation 4 Pro.
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6 февраля, 15:08
В апреле 2022 года на "Яндекс Маркете" впервые появились ресейл-товары, но для покупки были доступны только люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов. Позже маркетплейс предоставил возможность торговать подержанными вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара, а также всем пользователям.
В августе интернет-магазин Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей. В компании рассказали РИА Новости, что на площадке в разделе ресейл самыми популярными брендами стали Chanel, Louis Vuitton, а самой дорогой покупкой - сумка Chanel Grand Shopping Tote стоимостью более 200 тысяч рублей.
В свою очередь основательница ресейл-магазина Relove Moscow Марина Абрамович рассказала агентству, что продажи не люксовых бывших в употреблении вещей набирают обороты.
"Я слежу за многими ресейл сервисами и вижу большое увеличение активности пользователей на "Авито", и, наверное, наибольшие ожидания сейчас от крупных платформ... Смысл открывать ресейл в 2023 году есть только в том случае, если платформа сможет предложить востребованный продукт высокого качества с хорошей селекцией. Я, например, вижу хорошую перспективу для ресейла мебели", - заключила Абрамович.
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РоссияМарина АбрамовичChanelApple iPhoneLouis VuittonАвитоТехнологииОбщество
 
 
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