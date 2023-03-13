https://ria.ru/20230313/torgovlya-1857492339.html

ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России

ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России - РИА Новости, 13.03.2023

ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России

Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:21

2023-03-13T12:21

2023-03-13T12:21

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ФТС, экспорт за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов что оказалось ниже на 11,7% показателя 2021 года. Таким образом, профицит торгового баланса за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов. Оборот внешней торговли России, составивший 850,5 миллиарда долларов, увеличился на 8,1% по сравнению с 2021 годом, когда общий оборот внешней торговли России составлял 786,6 миллиарда долларов. Энергетический экспорт из России в стоимостном выражении составил 383,73 миллиарда долларов (почти 65% от всего российского экспорта); в годовом выражении показатель вырос на 42,8%. Следом идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, экспорт которых в 2022 году оценивается в 41,3 миллиарда долларов (около 7% от общего объема экспорта в денежном выражении). Объемы экспорта черных металлов, удобрений, а также жемчуга и драгоценных и полудрагоценных металлов и камней составили 24,5 миллиарда, 19,3 миллиарда и 18,5 миллиарда долларов соответственно. Что касается импорта, то Россия ввезла промышленное оборудование и механические устройства на сумму 47,3 миллиарда долларов (18% от всего импорта в стоимостном выражении), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - на 35,7 миллиарда долларов (13,4%), а также электрические машины и оборудование - на 29,8 миллиарда долларов (11,5%).

https://ria.ru/20230313/fts-1857454676.html

https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)