https://ria.ru/20230313/torgovlya-1857492339.html
ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России
ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России - РИА Новости, 13.03.2023
ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России
Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:21
2023-03-13T12:21
2023-03-13T12:21
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ФТС, экспорт за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов что оказалось ниже на 11,7% показателя 2021 года. Таким образом, профицит торгового баланса за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов. Оборот внешней торговли России, составивший 850,5 миллиарда долларов, увеличился на 8,1% по сравнению с 2021 годом, когда общий оборот внешней торговли России составлял 786,6 миллиарда долларов. Энергетический экспорт из России в стоимостном выражении составил 383,73 миллиарда долларов (почти 65% от всего российского экспорта); в годовом выражении показатель вырос на 42,8%. Следом идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, экспорт которых в 2022 году оценивается в 41,3 миллиарда долларов (около 7% от общего объема экспорта в денежном выражении). Объемы экспорта черных металлов, удобрений, а также жемчуга и драгоценных и полудрагоценных металлов и камней составили 24,5 миллиарда, 19,3 миллиарда и 18,5 миллиарда долларов соответственно. Что касается импорта, то Россия ввезла промышленное оборудование и механические устройства на сумму 47,3 миллиарда долларов (18% от всего импорта в стоимостном выражении), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - на 35,7 миллиарда долларов (13,4%), а также электрические машины и оборудование - на 29,8 миллиарда долларов (11,5%).
https://ria.ru/20230313/fts-1857454676.html
https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России
ФТС: профицит торгового баланса России за 2022 год достиг 332,377 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных
Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным ФТС, экспорт за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов что оказалось ниже на 11,7% показателя 2021 года. Таким образом, профицит торгового баланса за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов.
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
Оборот внешней торговли России, составивший 850,5 миллиарда долларов, увеличился на 8,1% по сравнению с 2021 годом, когда общий оборот внешней торговли России составлял 786,6 миллиарда долларов.
Энергетический экспорт из России в стоимостном выражении составил 383,73 миллиарда долларов (почти 65% от всего российского экспорта); в годовом выражении показатель вырос на 42,8%. Следом идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, экспорт которых в 2022 году оценивается в 41,3 миллиарда долларов (около 7% от общего объема экспорта в денежном выражении).
Объемы экспорта черных металлов, удобрений, а также жемчуга и драгоценных и полудрагоценных металлов и камней составили 24,5 миллиарда, 19,3 миллиарда и 18,5 миллиарда долларов соответственно.
Что касается импорта, то Россия ввезла промышленное оборудование и механические устройства на сумму 47,3 миллиарда долларов (18% от всего импорта в стоимостном выражении), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - на 35,7 миллиарда долларов (13,4%), а также электрические машины и оборудование - на 29,8 миллиарда долларов (11,5%).
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