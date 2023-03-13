https://ria.ru/20230313/tailand-1857533889.html
В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии"
В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии" - РИА Новости, 13.03.2023
В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии"
Несмотря на резкий рост числа туристов из России, организованной российской преступности в Таиланде не выявлено, заявил замглавы иммиграционного бюро страны... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:39
2023-03-13T14:39
2023-03-13T14:39
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Несмотря на резкий рост числа туристов из России, организованной российской преступности в Таиланде не выявлено, заявил замглавы иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат. "Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в страну. Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, – незначительные правонарушения, такие как нарушения правил дорожного движения", – приводит местная газета Bangkok Post слова Нутчаната. Замглавы иммиграционного бюро добавил, что власти Пхукета, острова Самуи, а также Паттайи не обнаружили присутствия наших граждан, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. "Большинство россиян, посещающих Таиланд, являются состоятельными отдыхающими и предпочитают приморские провинции", – приводит газета слова комиссара туристической полиции Сукхуна Проммайона. Ранее сообщалось, что Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция. По данным ведомства, с января 2023 года более 370 тысяч туристов из РФ посетили страну. Это резкое увеличение по сравнению с 2022 годом, когда в королевстве побывали всего около 435 тысяч россиян за 12 месяцев.
https://ria.ru/20230309/tailand-1856768178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии"
В Таиланде опровергли слухи о "русской мафии" на фоне растущего числа туристов из России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Несмотря на резкий рост числа туристов из России, организованной российской преступности в Таиланде не выявлено, заявил замглавы иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат.
"Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в страну. Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, – незначительные правонарушения, такие как нарушения правил дорожного движения", – приводит
местная газета Bangkok Post слова Нутчаната.
Замглавы иммиграционного бюро добавил, что власти Пхукета, острова Самуи, а также Паттайи не обнаружили присутствия наших граждан, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда.
"Большинство россиян, посещающих Таиланд, являются состоятельными отдыхающими и предпочитают приморские провинции", – приводит газета слова комиссара туристической полиции Сукхуна Проммайона.
Ранее сообщалось, что Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция. По данным ведомства, с января 2023 года более 370 тысяч туристов из РФ посетили страну. Это резкое увеличение по сравнению с 2022 годом, когда в королевстве побывали всего около 435 тысяч россиян за 12 месяцев.
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