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В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии"

В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии" - РИА Новости, 13.03.2023

В Таиланде прокомментировали слухи о "русской мафии"

Несмотря на резкий рост числа туристов из России, организованной российской преступности в Таиланде не выявлено, заявил замглавы иммиграционного бюро страны... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:39

2023-03-13T14:39

2023-03-13T14:39

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Несмотря на резкий рост числа туристов из России, организованной российской преступности в Таиланде не выявлено, заявил замглавы иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат. "Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в страну. Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, – незначительные правонарушения, такие как нарушения правил дорожного движения", – приводит местная газета Bangkok Post слова Нутчаната. Замглавы иммиграционного бюро добавил, что власти Пхукета, острова Самуи, а также Паттайи не обнаружили присутствия наших граждан, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. "Большинство россиян, посещающих Таиланд, являются состоятельными отдыхающими и предпочитают приморские провинции", – приводит газета слова комиссара туристической полиции Сукхуна Проммайона. Ранее сообщалось, что Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция. По данным ведомства, с января 2023 года более 370 тысяч туристов из РФ посетили страну. Это резкое увеличение по сравнению с 2022 годом, когда в королевстве побывали всего около 435 тысяч россиян за 12 месяцев.

https://ria.ru/20230309/tailand-1856768178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море