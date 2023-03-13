https://ria.ru/20230313/svb-1857596845.html
Эксперт предположил, как крах SVB повлияет на российские стартапы
Эксперт предположил, как крах SVB повлияет на российские стартапы - РИА Новости, 13.03.2023
Эксперт предположил, как крах SVB повлияет на российские стартапы
Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) вряд ли повлияет на финансирование российских стартапов, так как банк не работал на последовательное привлечение или... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:17
2023-03-13T17:17
2023-03-13T17:18
экономика
технологии
банкротство silicon valley bank
сша
индия
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) вряд ли повлияет на финансирование российских стартапов, так как банк не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний, поделился мнением с РИА Новости директора венчурного фонда МТС Ислам Мидов. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Банк финансировал в том числе отрасль высоких технологий и технологические стартапы. Ранее в понедельник Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что банкротство SVB затронет не менее 60 стартапов из Индии. "Степень урона для технологических компаний США нам еще предстоит оценить, а вот вероятность, что банкротство Silicon Valley Bank повлияет на финансирование российских стартапов, на мой взгляд, невысока. Банк не пользовался особым спросом у российских стартапов: он не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний", - сказал Мидов. По его словам, возможно, некоторые российские стартапы примут решение диверсифицировать свои финансовые активы, чтобы снизить риски и улучшить свою устойчивость в случае возможных финансовых потрясений.
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, банкротство silicon valley bank, сша, индия, россия
Экономика, Технологии, Банкротство Silicon Valley Bank, США, Индия, Россия
Эксперт предположил, как крах SVB повлияет на российские стартапы
Эксперт фонда МТС Мидов: крах SVB вряд ли повлияет на финансирование российских стартапов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) вряд ли повлияет на финансирование российских стартапов, так как банк не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний, поделился мнением с РИА Новости директора венчурного фонда МТС Ислам Мидов.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США
после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Банк финансировал в том числе отрасль высоких технологий и технологические стартапы. Ранее в понедельник Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что банкротство SVB затронет не менее 60 стартапов из Индии
.
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
"Степень урона для технологических компаний США нам еще предстоит оценить, а вот вероятность, что банкротство Silicon Valley Bank повлияет на финансирование российских стартапов, на мой взгляд, невысока. Банк не пользовался особым спросом у российских стартапов: он не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний", - сказал Мидов.
По его словам, возможно, некоторые российские стартапы примут решение диверсифицировать свои финансовые активы, чтобы снизить риски и улучшить свою устойчивость в случае возможных финансовых потрясений.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку