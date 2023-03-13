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Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку" - РИА Новости, 13.03.2023
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14:24 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/svb-1857541414.html
Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку"
Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку" - РИА Новости, 13.03.2023
Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку"
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передала все вклады в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB), в том числе и незастрахованные,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:24
2023-03-13T14:24
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
калифорния
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передала все вклады в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB), в том числе и незастрахованные, созданному для защиты вкладчиков "промежуточному банку" (bridge bank), следует из пресс-релиза регулятора. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. "Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сегодня передала все вклады - как застрахованные, так и незастрахованные - бывшего банка Silicon Valley Bank во вновь созданный, полнофункциональный "промежуточный банк", управляемый FDIC, в рамках действий, направленных на защиту всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, сегодня вкладчики получат полный доступ к своим деньгам, когда Silicon Valley Bank, N.A, промежуточный банк, откроется и возобновит деятельность, включая интернет-банкинг. Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank, N.A. и получат обслуживание клиентов и доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты и выписывание чеков в том же порядке, что и раньше, указывает FDIC. Однако акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены, заключает FDIC. Промежуточный банк (bridge bank) - это банк, который работает под управлением совета директоров, назначенного FDIC. Он принимает на себя депозиты и некоторые другие обязательства и приобретает определенные активы обанкротившегося банка.
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире, калифорния, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире, Калифорния, Банкротство Silicon Valley Bank
Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку"

Американский регулятор передал все вклады SVB "промежуточному банку" для защиты вкладчиков

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передала все вклады в обанкротившемся банке Silicon Valley Bank (SVB), в том числе и незастрахованные, созданному для защиты вкладчиков "промежуточному банку" (bridge bank), следует из пресс-релиза регулятора.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
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"Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сегодня передала все вклады - как застрахованные, так и незастрахованные - бывшего банка Silicon Valley Bank во вновь созданный, полнофункциональный "промежуточный банк", управляемый FDIC, в рамках действий, направленных на защиту всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сегодня вкладчики получат полный доступ к своим деньгам, когда Silicon Valley Bank, N.A, промежуточный банк, откроется и возобновит деятельность, включая интернет-банкинг. Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank, N.A. и получат обслуживание клиентов и доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты и выписывание чеков в том же порядке, что и раньше, указывает FDIC.
Однако акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены, заключает FDIC.
Промежуточный банк (bridge bank) - это банк, который работает под управлением совета директоров, назначенного FDIC. Он принимает на себя депозиты и некоторые другие обязательства и приобретает определенные активы обанкротившегося банка.
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