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Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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12:37 13.03.2023 (обновлено: 12:38 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:37
2023-03-13T12:38
экономика
сша
европа
калифорния
банкротство silicon valley bank
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. "Крах SVB, обслуживающего отрасль высоких технологий и технологические стартапы – это серьезно, это начало обрушения финансово-технологического "карточного домика". Затронет значительное количество банков США, потребует усилий от ФРС и правительства, создаст невероятное количество проблем в глобальной финансовой системе, а главное, негативно повлияет на сектор высоких технологий США и Европы, в момент, когда Запад спровоцировал цивилизационную войну против России и Китая и начал новую технологическую гонку и гонку вооружений", - сказал Лосев. Одним из последствий произошедшего крушения банка и последующих за этим событий станет, по мнению Лосева, сокращение финансовой поддержки Киева. Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг ранее в понедельник уже выступили с совместным заявлением, объявив о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты закрытого в воскресенье нью-йоркского банка Signature Bank.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html
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экономика, сша, европа, калифорния, банкротство silicon valley bank, украина
Экономика, США, Европа, Калифорния, Банкротство Silicon Valley Bank, Украина
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB

Эксперт Лосев назвал одним из последствий краха SVB сокращение финансовой поддержки Киева

© AP Photo / Jeff ChiuСотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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"Крах SVB, обслуживающего отрасль высоких технологий и технологические стартапы – это серьезно, это начало обрушения финансово-технологического "карточного домика". Затронет значительное количество банков США, потребует усилий от ФРС и правительства, создаст невероятное количество проблем в глобальной финансовой системе, а главное, негативно повлияет на сектор высоких технологий США и Европы, в момент, когда Запад спровоцировал цивилизационную войну против России и Китая и начал новую технологическую гонку и гонку вооружений", - сказал Лосев.
Одним из последствий произошедшего крушения банка и последующих за этим событий станет, по мнению Лосева, сокращение финансовой поддержки Киева.
«
"Для нас важно, что киевский режим получит намного меньше западной помощи, потому что его спонсорам сейчас потребуются громадные усилия, в том числе бюджетные, по поддержанию на плаву американской банковской, пенсионной и страховой систем и экономик стран G7. Исторический опыт показывает, что внутренние кризисы в США сокращают американскую экспансию во внешнем мире", - добавил эксперт.
Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг ранее в понедельник уже выступили с совместным заявлением, объявив о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты закрытого в воскресенье нью-йоркского банка Signature Bank.
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