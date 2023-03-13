https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html

Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB

Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB

Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:37

2023-03-13T12:37

2023-03-13T12:38

экономика

сша

европа

калифорния

банкротство silicon valley bank

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. "Крах SVB, обслуживающего отрасль высоких технологий и технологические стартапы – это серьезно, это начало обрушения финансово-технологического "карточного домика". Затронет значительное количество банков США, потребует усилий от ФРС и правительства, создаст невероятное количество проблем в глобальной финансовой системе, а главное, негативно повлияет на сектор высоких технологий США и Европы, в момент, когда Запад спровоцировал цивилизационную войну против России и Китая и начал новую технологическую гонку и гонку вооружений", - сказал Лосев. Одним из последствий произошедшего крушения банка и последующих за этим событий станет, по мнению Лосева, сокращение финансовой поддержки Киева. Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг ранее в понедельник уже выступили с совместным заявлением, объявив о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты закрытого в воскресенье нью-йоркского банка Signature Bank.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, европа, калифорния, банкротство silicon valley bank, украина