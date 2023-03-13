Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
Эксперт Лосев назвал одним из последствий краха SVB сокращение финансовой поддержки Киева
© AP Photo / Jeff ChiuСотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
© AP Photo / Jeff Chiu
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) приведет к эффекту "карточного домика" для финансово-технологического сектора США, такое мнение высказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
"Крах SVB, обслуживающего отрасль высоких технологий и технологические стартапы – это серьезно, это начало обрушения финансово-технологического "карточного домика". Затронет значительное количество банков США, потребует усилий от ФРС и правительства, создаст невероятное количество проблем в глобальной финансовой системе, а главное, негативно повлияет на сектор высоких технологий США и Европы, в момент, когда Запад спровоцировал цивилизационную войну против России и Китая и начал новую технологическую гонку и гонку вооружений", - сказал Лосев.
Одним из последствий произошедшего крушения банка и последующих за этим событий станет, по мнению Лосева, сокращение финансовой поддержки Киева.
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"Для нас важно, что киевский режим получит намного меньше западной помощи, потому что его спонсорам сейчас потребуются громадные усилия, в том числе бюджетные, по поддержанию на плаву американской банковской, пенсионной и страховой систем и экономик стран G7. Исторический опыт показывает, что внутренние кризисы в США сокращают американскую экспансию во внешнем мире", - добавил эксперт.
Вместе с тем министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг ранее в понедельник уже выступили с совместным заявлением, объявив о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам Silicon Valley Bank доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты закрытого в воскресенье нью-йоркского банка Signature Bank.