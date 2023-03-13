https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html

Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB

Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB

Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:14

2023-03-13T09:14

2023-03-13T09:14

банкротство silicon valley bank

сша

мария захарова

федеральная резервная система сша

джо байден

джанет йеллен

экономика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

банкротство silicon valley bank, сша, мария захарова, федеральная резервная система сша, джо байден, джанет йеллен, экономика