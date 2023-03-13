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Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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09:14 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html
Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB
Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB
Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:14
2023-03-13T09:14
банкротство silicon valley bank
сша
мария захарова
федеральная резервная система сша
джо байден
джанет йеллен
экономика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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банкротство silicon valley bank, сша, мария захарова, федеральная резервная система сша, джо байден, джанет йеллен, экономика
Банкротство Silicon Valley Bank, США, Мария Захарова, Федеральная резервная система США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Экономика
Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB

Захарова: США вызовут еще больше проблем в мире, пытаясь защитить свою банковскую систему

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
«

"Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире", - написала Захарова.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
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Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.
Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
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Банкротство Silicon Valley BankСШАМария ЗахароваФедеральная резервная система СШАДжо БайденДжанет ЙелленЭкономика
 
 
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