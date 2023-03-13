Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB
Захарова: США вызовут еще больше проблем в мире, пытаясь защитить свою банковскую систему
© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь поддерживать свою банковскую систему, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
«
"Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире", - написала Захарова.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.
Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.