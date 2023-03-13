https://ria.ru/20230313/svb-1857443677.html

СМИ узнали, как банкротство SVB отразится на индийских стартапах

СМИ узнали, как банкротство SVB отразится на индийских стартапах - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ узнали, как банкротство SVB отразится на индийских стартапах

Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) затронет не менее 60 стартапов из Индии, сообщает Economic Times. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:50

2023-03-13T08:50

2023-03-13T08:54

банкротство silicon valley bank

индия

сша

федеральная резервная система сша

джанет йеллен

калифорния

технологии

экономика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) затронет не менее 60 стартапов из Индии, сообщает Economic Times. "По меньшей мере 40 индийских стартапов имеют депозиты в SVB на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов, более 20 из них имеют депозиты на сумму более 1 миллиона долларов", - сообщает издание со ссылкой на источники. Как отмечает издание, банкротство банка SVB скажется, в частности, на выплату заработной платы в стартапах. Ранее власти Индии сообщили, что на этой неделе обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank, а также возможную помощь, которую может оказать стартапам правительство Индии. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

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калифорния

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

банкротство silicon valley bank, индия, сша, федеральная резервная система сша, джанет йеллен, калифорния, технологии, экономика