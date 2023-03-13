https://ria.ru/20230313/svb-1857422326.html
США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам
США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам - РИА Новости, 13.03.2023
США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам
Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям, говорится в совместном РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T02:00
2023-03-13T02:00
2023-03-13T02:01
экономика
сша
калифорния
джанет йеллен
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. "Вкладчики получат доступ ко всем своим деньгам, начиная с понедельника, 13 марта", - указано в документе. Подчеркивается, что налогоплательщики не понесут "никаких потерь" в рамках решения проблемы SVB. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html
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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Калифорния, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам
Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам банка SVB доступ к их средствам