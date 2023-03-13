https://ria.ru/20230313/svb-1857422326.html

США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам

США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам - РИА Новости, 13.03.2023

США с 13 марта предоставят всем вкладчикам SVB доступ к их средствам

Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям, говорится в совместном РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:00

2023-03-13T02:00

2023-03-13T02:01

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_cd4ecfd8d184c6e94106a896756e8a3e.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. "Вкладчики получат доступ ко всем своим деньгам, начиная с понедельника, 13 марта", - указано в документе. Подчеркивается, что налогоплательщики не понесут "никаких потерь" в рамках решения проблемы SVB. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857417309.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank