https://ria.ru/20230313/svb-1857420486.html

Канада ввела временный контроль над местной дочкой обанкротившего банка SVB

Канада ввела временный контроль над местной дочкой обанкротившего банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Канада ввела временный контроль над местной дочкой обанкротившего банка SVB

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T01:08

2023-03-13T01:08

2023-03-13T01:10

экономика

банкротство silicon valley bank

канада

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федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Канадские власти ввели временный контроль над местным дочерним подразделением обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщил офис управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI). "Офис управляющего по надзору за финансовыми организациями Канады установил временный контроль над активами канадского подразделения Silicon Valley Bank с целью защиты кредиторов", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что регулятор также подал запрос генеральному прокурору Канады для установления постоянного контроля над активами местной дочки SVB, чей бизнес, как сообщили в OSFI, в основном сфокусирован на кредитовании корпоративных клиентов и не владеет коммерческими или частными депозитами в Канаде. Ранее, как сообщала Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230313/svb-1857417309.html

https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html

канада

сша

калифорния

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экономика, банкротство silicon valley bank, канада, сша, калифорния, федеральная резервная система сша