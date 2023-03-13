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Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании - РИА Новости, 13.03.2023
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03:12 13.03.2023 (обновлено: 03:14 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sunak-1857425156.html
Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании
Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании - РИА Новости, 13.03.2023
Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:12
2023-03-13T03:14
в мире
великобритания
сша
риши сунак
бен уоллес
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в ближайшие два года, пишет британская газета Telegraph. Расходы Великобритании на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов, указывает издание. Отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее требовал от минфина повысить бюджет на 8-11 миллиардов фунтов стерлингов. Согласно изданию, дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).
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в мире, великобритания, сша, риши сунак, бен уоллес
В мире, Великобритания, США, Риши Сунак, Бен Уоллес
Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании

Telegraph: Великобритания за два года увеличит военный бюджет на шесть миллиардов долларов

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в ближайшие два года, пишет британская газета Telegraph.
Расходы Великобритании на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов, указывает издание. Отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее требовал от минфина повысить бюджет на 8-11 миллиардов фунтов стерлингов.
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Согласно изданию, дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).
 
В миреВеликобританияСШАРиши СунакБен Уоллес
 
 
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