https://ria.ru/20230313/sunak-1857425156.html

Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании

Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании - РИА Новости, 13.03.2023

Сунак анонсировал увеличение военного бюджета Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:12

2023-03-13T03:12

2023-03-13T03:14

в мире

великобритания

сша

риши сунак

бен уоллес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в ближайшие два года, пишет британская газета Telegraph. Расходы Великобритании на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов, указывает издание. Отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее требовал от минфина повысить бюджет на 8-11 миллиардов фунтов стерлингов. Согласно изданию, дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).

https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, риши сунак, бен уоллес