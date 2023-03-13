https://ria.ru/20230313/sud-1857667806.html
Адвокаты просят суд в США оправдать россиянина Клюшина
Адвокаты просят суд в США оправдать россиянина Клюшина - РИА Новости, 13.03.2023
Адвокаты просят суд в США оправдать россиянина Клюшина
Защита российского гражданина Владислава Клюшина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, ходатайствует о вынесении оправдательного приговора, настаивая, что... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:17
2023-03-13T23:17
2023-03-13T23:17
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Защита российского гражданина Владислава Клюшина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, ходатайствует о вынесении оправдательного приговора, настаивая, что дело россиянина рассматривалось в "ненадлежащем суде", говорится в обнародованных в понедельник судебных документах. Юрист подчеркивает, что приписываемые обвиняемому преступления не были совершены в Бостоне и, следовательно, окружной суд данного города не имеет права рассматривать дело его подзащитного. Учредителя IT-компании "М13" Клюшина власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Россиянин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в Соединенные Штаты. Своей вины он не признает.
https://ria.ru/20230106/sud-1843220853.html
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в мире, сша, бостон, швейцария, владислав клюшин
В мире, США, Бостон, Швейцария, Владислав Клюшин
Адвокаты просят суд в США оправдать россиянина Клюшина
Адвокаты просят оправдать россиянина Клюшина из-за рассмотрения дела ненадлежащим судом