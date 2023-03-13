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Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"* - РИА Новости, 13.03.2023
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09:50 13.03.2023 (обновлено: 10:56 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sud-1857450110.html
Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"*
Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"* - РИА Новости, 13.03.2023
Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"*
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*), российское юрлицо, созданное для распространения в России... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:50
2023-03-13T10:56
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*), российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд открыл в отношении должника конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева, которая до этого была временным управляющим.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей. Впоследствии суд включил в реестр требований кредиторов требование ФНС еще на сумму 720,8 миллиона рублей, а также требование столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей на сумму около 69,6 миллиона рублей.Представитель RFE/RL* на заседании в понедельник просил суд прекратить производство по делу. По его словам, радиостанция исправно платила в бюджет, пока ее счета не были заблокированы из-за отказа платить административные штрафы. Эти штрафы, в частности за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, радиостанция считает проявлением цензуры, пояснил юрист. Суд ходатайство о прекращении производства отклонил."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России"."Радио Свобода"* и "Голос Америки"* финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.* СМИ, признанное иноагентом
https://ria.ru/20230310/minyust-1857147716.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"*

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL*), российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд открыл в отношении должника конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева, которая до этого была временным управляющим.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*
10 марта, 21:14
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей. Впоследствии суд включил в реестр требований кредиторов требование ФНС еще на сумму 720,8 миллиона рублей, а также требование столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей на сумму около 69,6 миллиона рублей.
Представитель RFE/RL* на заседании в понедельник просил суд прекратить производство по делу. По его словам, радиостанция исправно платила в бюджет, пока ее счета не были заблокированы из-за отказа платить административные штрафы. Эти штрафы, в частности за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, радиостанция считает проявлением цензуры, пояснил юрист. Суд ходатайство о прекращении производства отклонил.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Турция закрыла доступ к Deutsche Welle* и "Голосу Америки"*
1 июля 2022, 13:39
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
"Радио Свобода"* и "Голос Америки"* финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.
* СМИ, признанное иноагентом
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
США выделят около 900 миллионов долларов Агентству по глобальным СМИ
20 декабря 2022, 15:59
 
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