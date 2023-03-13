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Британия начнет поставки в Австралию атомных субмарин, заявил Белый дом - РИА Новости, 13.03.2023
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23:09 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/submarina-1857666455.html
Британия начнет поставки в Австралию атомных субмарин, заявил Белый дом
Британия начнет поставки в Австралию атомных субмарин, заявил Белый дом - РИА Новости, 13.03.2023
Британия начнет поставки в Австралию атомных субмарин, заявил Белый дом
Великобритания начнет поставки Австралии атомных субмарин нового типа SSN-AUKUS в конце 2030-х годов, заявил высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:09
2023-03-13T23:09
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Великобритания начнет поставки Австралии атомных субмарин нового типа SSN-AUKUS в конце 2030-х годов, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Соединенное Королевство намерено поставить первую SSN-AUKUS собственного производства в конце 2030-х", - сообщил он на брифинге. Отмечается, что поставки субмарины станут третьей частью долгосрочного плана в рамках трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии. "SSN-AUKUS будет базироваться на дизайне следующего поколения атомной атакующей субмарины Соединенного Королевства и будет включать критические прорывные технологии Соединенных Штатов от (субмарины) Virginia", - добавил представитель Белого дома. Он также подчеркнул, что SSN-AUKUS будет являться "последним достижением" в технологическом развитии США и Великобритании.
https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html
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Британия начнет поставки в Австралию атомных субмарин, заявил Белый дом

Белый Дом: Британия начнет поставки в Австралию субмарин SSN-AUKUS в конце 2030-х годов

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James KimberАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James Kimber
Атомная подводная лодка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Великобритания начнет поставки Австралии атомных субмарин нового типа SSN-AUKUS в конце 2030-х годов, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Соединенное Королевство намерено поставить первую SSN-AUKUS собственного производства в конце 2030-х", - сообщил он на брифинге.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой
Вчера, 21:37
Отмечается, что поставки субмарины станут третьей частью долгосрочного плана в рамках трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии.
"SSN-AUKUS будет базироваться на дизайне следующего поколения атомной атакующей субмарины Соединенного Королевства и будет включать критические прорывные технологии Соединенных Штатов от (субмарины) Virginia", - добавил представитель Белого дома.
Он также подчеркнул, что SSN-AUKUS будет являться "последним достижением" в технологическом развитии США и Великобритании.
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