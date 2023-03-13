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Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет - РИА Новости, 13.03.2023
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20:18 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/studenty-1857641126.html
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет - РИА Новости, 13.03.2023
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет
Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:18
2023-03-13T20:18
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии свободных мест, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение. &lt;...&gt; Переход с платного обучения на бесплатное... осуществляется при наличии в образовательной организации свободных мест", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230310/pensiya-1857157813.html
россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет

Минобрнауки: уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет

© iStock.com / fpphotobankСтудент на лекции в университете
Студент на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© iStock.com / fpphotobank
Студент на лекции в университете . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии свободных мест, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение. <...> Переход с платного обучения на бесплатное... осуществляется при наличии в образовательной организации свободных мест", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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