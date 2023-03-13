https://ria.ru/20230313/studenty-1857641126.html

Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет

Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет - РИА Новости, 13.03.2023

Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет

Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:18

2023-03-13T20:18

2023-03-13T20:18

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии свободных мест, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение. <...> Переход с платного обучения на бесплатное... осуществляется при наличии в образовательной организации свободных мест", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230310/pensiya-1857157813.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин