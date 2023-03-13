https://ria.ru/20230313/studenty-1857641126.html
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет - РИА Новости, 13.03.2023
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет
Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:18
2023-03-13T20:18
2023-03-13T20:18
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e1a3a3dec35d99f1ef3427ffe7f5f7a.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты из новых регионов, которых уволили с военной службы, смогут перейти с платного обучения на бесплатное в вузах, в которых они ранее учились, при наличии свободных мест, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение. <...> Переход с платного обучения на бесплатное... осуществляется при наличии в образовательной организации свободных мест", - говорится в документе. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230310/pensiya-1857157813.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4b142ac0f50bb15292373bfa5ae5256c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет
Минобрнауки: уволенные со службы студенты из новых регионов смогут перейти на бюджет