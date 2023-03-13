https://ria.ru/20230313/stsenariy-1857432791.html
"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий
"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий - РИА Новости, 13.03.2023
"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий
Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Все везде и сразу", 95-ю церемонию вручения награды киноакадемии США, которая... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:01
2023-03-13T06:01
2023-03-13T06:01
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Все везде и сразу", 95-ю церемонию вручения награды киноакадемии США, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал ABC. За "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" также боролись "Банши из Инишерина", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". "Все везде и сразу" также претендует на звание "Лучший фильм". В категории "Лучший адаптированный сценарий" награду получила Сара Полли - за фильм "Женщины говорят". Она обошла в этой категории военную драму "На западном фронте без перемен", фильмы "Стеклянная луковица", "Жизнь" и "Топ Ган: Маверик".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, лос-анджелес, оскар (премия), в мире
Культура, США, Лос-Анджелес, Оскар (премия), В мире
"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий
Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Все везде и сразу", 95-ю церемонию вручения награды киноакадемии США, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал ABC.
За "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" также боролись "Банши из Инишерина", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". "Все везде и сразу" также претендует на звание "Лучший фильм".
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
В категории "Лучший адаптированный сценарий" награду получила Сара Полли - за фильм "Женщины говорят". Она обошла в этой категории военную драму "На западном фронте без перемен", фильмы "Стеклянная луковица", "Жизнь" и "Топ Ган: Маверик".