https://ria.ru/20230313/stsenariy-1857432791.html

"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий

"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий - РИА Новости, 13.03.2023

"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Все везде и сразу", 95-ю церемонию вручения награды киноакадемии США, которая... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:01

2023-03-13T06:01

2023-03-13T06:01

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за лучший сценарий - к фильму "Все везде и сразу", 95-ю церемонию вручения награды киноакадемии США, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал ABC. За "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" также боролись "Банши из Инишерина", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". "Все везде и сразу" также претендует на звание "Лучший фильм". В категории "Лучший адаптированный сценарий" награду получила Сара Полли - за фильм "Женщины говорят". Она обошла в этой категории военную драму "На западном фронте без перемен", фильмы "Стеклянная луковица", "Жизнь" и "Топ Ган: Маверик".

https://ria.ru/20230313/vykhod-1857430872.html

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лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, лос-анджелес, оскар (премия), в мире