https://ria.ru/20230313/strategiya-1857641493.html

В Британии противостояние "угрозе" со стороны России назвали приоритетом

В Британии противостояние "угрозе" со стороны России назвали приоритетом - РИА Новости, 13.03.2023

В Британии противостояние "угрозе" со стороны России назвали приоритетом

Приоритетом Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие угрозе безопасности Европы со стороны РФ, говорится в документе... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:19

2023-03-13T20:19

2023-03-13T20:19

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Приоритетом Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие угрозе безопасности Европы со стороны РФ, говорится в документе обновленной оборонной стратегии страны (Integrated Review Refresh 2023). "Наиболее актуальным приоритетом национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является устранение угрозы, исходящей от России для европейской безопасности", - говорится в документе. Отмечается, что у Великобритании "вызывают особую озабоченность" углубление партнерства Китая с Россией и растущее сотрудничество России с Ираном после начала конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230313/strategiya-1857633868.html

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россия, европа, великобритания, в мире