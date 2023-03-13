https://ria.ru/20230313/strategiya-1857633868.html

Британия назвала отношения с США основой безопасности страны

Британия назвала отношения с США основой безопасности страны - РИА Новости, 13.03.2023

Британия назвала отношения с США основой безопасности страны

Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:44

2023-03-13T19:44

2023-03-13T19:44

в мире

сша

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/70/1532447015_0:148:3111:1898_1920x0_80_0_0_30c84fa2dae88c395408cd387a400b31.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. "Также глубокая и неизменная приверженность США европейской безопасности была еще раз доказана. Глубина отношений Соединенного Королевства с США - от разведки до военной и дипломатической координации - остается абсолютно необходимой основой нашей безопасности. Она была еще больше укреплена нашим ответом на войну на Украине и другими мерами, такими как новая Атлантическая хартия", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. Также отмечается, что Британия понимает, что союзникам США нужно активизировать коллективный вклад в "распределение бремени" как в Евро-Атлантике, так и в других регионах, в том числе в регионе Персидского залива и Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230313/samounichtozhenie-1857439559.html

сша

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, украина