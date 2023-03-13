https://ria.ru/20230313/strategiya-1857633868.html
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны - РИА Новости, 13.03.2023
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны
Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. "Также глубокая и неизменная приверженность США европейской безопасности была еще раз доказана. Глубина отношений Соединенного Королевства с США - от разведки до военной и дипломатической координации - остается абсолютно необходимой основой нашей безопасности. Она была еще больше укреплена нашим ответом на войну на Украине и другими мерами, такими как новая Атлантическая хартия", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. Также отмечается, что Британия понимает, что союзникам США нужно активизировать коллективный вклад в "распределение бремени" как в Евро-Атлантике, так и в других регионах, в том числе в регионе Персидского залива и Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20230313/samounichtozhenie-1857439559.html
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в мире, сша, великобритания, украина
В мире, США, Великобритания, Украина
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны
В Британской оборонной стратегии отношения с США назвали основой безопасности страны