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Британия назвала отношения с США основой безопасности страны - РИА Новости, 13.03.2023
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19:44 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/strategiya-1857633868.html
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны - РИА Новости, 13.03.2023
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны
Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
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великобритания
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства. "Также глубокая и неизменная приверженность США европейской безопасности была еще раз доказана. Глубина отношений Соединенного Королевства с США - от разведки до военной и дипломатической координации - остается абсолютно необходимой основой нашей безопасности. Она была еще больше укреплена нашим ответом на войну на Украине и другими мерами, такими как новая Атлантическая хартия", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. Также отмечается, что Британия понимает, что союзникам США нужно активизировать коллективный вклад в "распределение бремени" как в Евро-Атлантике, так и в других регионах, в том числе в регионе Персидского залива и Индо-Тихоокеанском регионе.
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в мире, сша, великобритания, украина
В мире, США, Великобритания, Украина
Британия назвала отношения с США основой безопасности страны

В Британской оборонной стратегии отношения с США назвали основой безопасности страны

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения с США остаются основой безопасности Великобритании, говорится в оборонной стратегии королевства.
"Также глубокая и неизменная приверженность США европейской безопасности была еще раз доказана. Глубина отношений Соединенного Королевства с США - от разведки до военной и дипломатической координации - остается абсолютно необходимой основой нашей безопасности. Она была еще больше укреплена нашим ответом на войну на Украине и другими мерами, такими как новая Атлантическая хартия", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
Также отмечается, что Британия понимает, что союзникам США нужно активизировать коллективный вклад в "распределение бремени" как в Евро-Атлантике, так и в других регионах, в том числе в регионе Персидского залива и Индо-Тихоокеанском регионе.
Вид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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