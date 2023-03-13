https://ria.ru/20230313/strakhi-1857484112.html

Меня постоянно унижал тренер в спортшколе. "Страхи/Детские травмы"

Меня постоянно унижал тренер в спортшколе. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 13.03.2023

Меня постоянно унижал тренер в спортшколе. "Страхи/Детские травмы"

Юлиана училась в спортивной школе, играла в волейбол. Родителей девочка видела редко и, казалось бы, тренер должна была стать второй мамой, но вышло иначе: спортсменку втаптывали в грязь, наказывали и прилюдно высмеивали. Это считалось нормой. Тренер думала, что закаляет таким образом дух, но у Юлианы этот опыт вылился в травму. Как ее преодолеть?

2023-03-13T12:00

2023-03-13T12:00

2023-03-13T12:00

страхи

наталья лосева

спорт

психология

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Меня постоянно унижал тренер в спортшколе. "Страхи/Детские травмы" Юлиана училась в спортивной школе, играла в волейбол. Родителей девочка видела редко и, казалось бы, тренер должна была стать второй мамой, но вышло иначе: спортсменку втаптывали в грязь, наказывали и прилюдно высмеивали. Это считалось нормой. Тренер думала, что закаляет таким образом дух, но у Юлианы этот опыт вылился в травму. Как ее преодолеть? audio/mpeg

Меня постоянно унижал тренер в спортшколе. "Страхи/Детские травмы" Юлиана училась в спортивной школе, играла в волейбол. Родителей девочка видела редко и, казалось бы, тренер должна была стать второй мамой, но вышло иначе: спортсменку втаптывали в грязь, наказывали и прилюдно высмеивали. Это считалось нормой. Тренер думала, что закаляет таким образом дух, но у Юлианы этот опыт вылился в травму. Как ее преодолеть? audio/mpeg

Историю героини Юлианы разбирают семейный психолог Екатерина Сиванова и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наталья лосева, спорт, психология, аудио