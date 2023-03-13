https://ria.ru/20230313/stavka-1857632949.html
ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США
ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США - РИА Новости, 13.03.2023
ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США
ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:39
2023-03-13T19:39
2023-03-13T19:39
сша
вашингтон (штат)
рональд рейган
пол крейг робертс
федеральная резервная система сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения", - сообщил Робертс. Он добавил, что альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара США.
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сша, вашингтон (штат), рональд рейган, пол крейг робертс, федеральная резервная система сша, экономика
США, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс, Федеральная резервная система США, Экономика
ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США
Экс-помощник главы Минфина США Робертс: ФРС придется снизить ключевую ставку
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения", - сообщил Робертс.
Он добавил, что альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара США.
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