https://ria.ru/20230313/stavka-1857632949.html

ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США

ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США - РИА Новости, 13.03.2023

ФРС придется снизить ключевую ставку, заявил экс-помощник главы Минфина США

ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:39

2023-03-13T19:39

2023-03-13T19:39

сша

вашингтон (штат)

рональд рейган

пол крейг робертс

федеральная резервная система сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. ФРС США придется снизить ключевую ставку, чтобы предотвратить последующие крушения американских банков, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения", - сообщил Робертс. Он добавил, что альтернативой может стать выделение настолько значительного объема денег на операции по спасению кредитных организаций, что это будет угрожать ценности доллара США.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), рональд рейган, пол крейг робертс, федеральная резервная система сша, экономика