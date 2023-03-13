https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html

"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией

"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией - РИА Новости, 13.03.2023

"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией

Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:26

2023-03-13T23:26

2023-03-13T23:34

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россия

джо байден

рональд рейган

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для 19fortyfive."Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска", — отметил он.При этом, как считает автор, США, вероятно, делает гораздо больше, чем просто контролируют поставки оружия. Так, американцы оказывают помощь ВСУ для координации атак, направленных против российских войск, добавил он."Администрация Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь", — подчеркнул Бандоу.Сейчас США фактически ведут страну к "краю пропасти", подытожил он.

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html

https://ria.ru/20230313/bolton-1857639968.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, рональд рейган, вооруженные силы украины