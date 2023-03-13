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"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 13.03.2023 (обновлено: 23:34 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией - РИА Новости, 13.03.2023
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией
Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:26
2023-03-13T23:34
в мире
сша
украина
россия
джо байден
рональд рейган
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для 19fortyfive."Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска", — отметил он.При этом, как считает автор, США, вероятно, делает гораздо больше, чем просто контролируют поставки оружия. Так, американцы оказывают помощь ВСУ для координации атак, направленных против российских войск, добавил он."Администрация Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь", — подчеркнул Бандоу.Сейчас США фактически ведут страну к "краю пропасти", подытожил он.
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, рональд рейган, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Рональд Рейган, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией

Экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между Россией и США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для 19fortyfive.
"Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска", — отметил он.
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При этом, как считает автор, США, вероятно, делает гораздо больше, чем просто контролируют поставки оружия. Так, американцы оказывают помощь ВСУ для координации атак, направленных против российских войск, добавил он.
"Администрация Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь", — подчеркнул Бандоу.
Сейчас США фактически ведут страну к "краю пропасти", подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденРональд РейганВооруженные силы Украины
 
 
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