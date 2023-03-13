https://ria.ru/20230313/ssha-1857620999.html
США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму
США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму - РИА Новости, 13.03.2023
США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму
США планируют потратить рекордную сумму на закупку вооружений в 2024 году, следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Минобороны. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:43
2023-03-13T18:43
2023-03-13T19:18
сша
оружие
пентагон
в мире
вашингтон (штат)
ллойд остин
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США планируют потратить рекордную сумму на закупку вооружений в 2024 году, следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Минобороны."Бюджет финансирует 170 миллиардов долларов на закупку, (что станет) крупнейшим в истории", — указано публикации.Проект бюджета Пентагона обеспечит рекордные инвестиции на исследование, разработку и тестирование вооружений в размере 145 миллиардов долларов.Американское военное ведомство запросило 30,6 миллиарда долларов на закупку боеприпасов. Запрошенная сумма на 5,8 миллиарда больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.Из общей суммы планируется выделить на закупку:Кроме того, 600 миллионов долларов направят на технологическое развитие и еще более одного миллиарда — на обеспечение производственной базы боевой техники.Вашингтон потратит 6,2 миллиарда долларов на строительство второй подводной лодки Columbia с баллистическими ракетами. Инвестиции на модернизацию ядерного комплекса страны составят 37,7 миллиарда долларов.Пентагон также запросил 5,3 миллиарда долларов на развитие и закупку стратегического бомбардировщика B-21.Как отметил глава министерства Ллойд Остин, чьи слова приводятся в публикации, сдерживание остается краеугольным камнем в обороне США.
https://ria.ru/20230126/ssha-1847473476.html
https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html
https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857369217.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оружие, пентагон, в мире, вашингтон (штат), ллойд остин, b-21 (стратегический бомбардировщик)
США, Оружие, Пентагон, В мире, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, B-21 (стратегический бомбардировщик)
США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму
США в 2024 году потратят рекордные 170 миллиардов долларов на закупку вооружений
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости.
США планируют потратить рекордную сумму на закупку вооружений в 2024 году, следует из проекта
бюджета Белого дома на нужды Минобороны.
"Бюджет финансирует 170 миллиардов долларов на закупку, (что станет) крупнейшим в истории", — указано публикации.
Проект бюджета Пентагона
обеспечит рекордные инвестиции на исследование, разработку и тестирование вооружений в размере 145 миллиардов долларов.
Американское военное ведомство запросило 30,6 миллиарда долларов на закупку боеприпасов. Запрошенная сумма на 5,8 миллиарда больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.
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Из общей суммы планируется выделить на закупку:
- тактических ракет — 17,3 миллиарда долларов;
- стратегических ракет — 7,3 миллиарда долларов;
- боеприпасов — 5,6 миллиарда долларов.
Кроме того, 600 миллионов долларов направят на технологическое развитие и еще более одного миллиарда — на обеспечение производственной базы боевой техники.
Вашингтон
потратит 6,2 миллиарда долларов на строительство второй подводной лодки Columbia с баллистическими ракетами. Инвестиции на модернизацию ядерного комплекса страны составят 37,7 миллиарда долларов.
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Пентагон также запросил 5,3 миллиарда долларов на развитие и закупку стратегического бомбардировщика B-21.
«
"Закупка 24 гиперзвуковых ракет", — указано в статье расходов в рамках инвестиций в объеме 11 миллиардов долларов на поставку высоколетального высокоточного оружия.
Как отметил глава министерства Ллойд Остин
, чьи слова приводятся в публикации, сдерживание остается краеугольным камнем в обороне США.
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