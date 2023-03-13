https://ria.ru/20230313/ssha-1857620999.html

США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму

США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму - РИА Новости, 13.03.2023

США потратят на закупку вооружений в 2024 году рекордную сумму

США планируют потратить рекордную сумму на закупку вооружений в 2024 году, следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Минобороны. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:43

2023-03-13T18:43

2023-03-13T19:18

сша

оружие

пентагон

в мире

вашингтон (штат)

ллойд остин

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США планируют потратить рекордную сумму на закупку вооружений в 2024 году, следует из проекта бюджета Белого дома на нужды Минобороны."Бюджет финансирует 170 миллиардов долларов на закупку, (что станет) крупнейшим в истории", — указано публикации.Проект бюджета Пентагона обеспечит рекордные инвестиции на исследование, разработку и тестирование вооружений в размере 145 миллиардов долларов.Американское военное ведомство запросило 30,6 миллиарда долларов на закупку боеприпасов. Запрошенная сумма на 5,8 миллиарда больше, чем сумма ассигнования, предусмотренная в прошлом году.Из общей суммы планируется выделить на закупку:Кроме того, 600 миллионов долларов направят на технологическое развитие и еще более одного миллиарда — на обеспечение производственной базы боевой техники.Вашингтон потратит 6,2 миллиарда долларов на строительство второй подводной лодки Columbia с баллистическими ракетами. Инвестиции на модернизацию ядерного комплекса страны составят 37,7 миллиарда долларов.Пентагон также запросил 5,3 миллиарда долларов на развитие и закупку стратегического бомбардировщика B-21.Как отметил глава министерства Ллойд Остин, чьи слова приводятся в публикации, сдерживание остается краеугольным камнем в обороне США.

https://ria.ru/20230126/ssha-1847473476.html

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html

https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857369217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, оружие, пентагон, в мире, вашингтон (штат), ллойд остин, b-21 (стратегический бомбардировщик)