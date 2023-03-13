https://ria.ru/20230313/srok-1857445410.html

В Перми суд дал срок фигуранту дела о ДТП с тремя погибшими

В Перми суд дал срок фигуранту дела о ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 13.03.2023

В Перми суд дал срок фигуранту дела о ДТП с тремя погибшими

Суд приговорил обвиняемого по делу о ДТП с тремя погибшими на площади Карла Маркса в Перми к 3,5 годам колонии-поселения. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:08

2023-03-13T09:08

2023-03-13T09:08

происшествия

пермь

пермский край

россия

свердловский район

карл маркс

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ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Суд приговорил обвиняемого по делу о ДТП с тремя погибшими на площади Карла Маркса в Перми к 3,5 годам колонии-поселения. Автоавария произошла 24 сентября 2022 года на остановке "Площадь Карла Маркса" в Свердловском районе Перми. Кроссовер Nissan врезался в остановку, где люди ждали автобус. В результате аварии одна пермячка скончалась на месте ДТП. Позднее в больнице умерли еще две женщины. Четвертая пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время проходила лечение в больнице. Правоохранительные органы установили, что 70-летний водитель иномарки во время ДТП находился в болезненном состоянии и не справился с управлением. В соцсетях ранее была опубликована информация, что мужчина предоставил силовикам справку о COVID-19, кроме того, на месте ДТП он предъявил удостоверение пенсионера МВД. Фигуранту было предъявлено обвинение в нарушении ПДД. "Признать Ощепкова Сергея Алексеевича виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Назначить три года шесть месяцев колонии-поселения", — сказала судья Свердловского районного суда Ирина Томилина. Гособвинитель попросил назначить обвиняемому пять лет колонии-поселения. Суд также удовлетворил иск потерпевших к Ощепкову на общую сумму более 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857314592.html

https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html

пермь

пермский край

россия

свердловский район

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Екатерина Зайцева

происшествия, пермь, пермский край, россия, свердловский район, карл маркс