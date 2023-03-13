https://ria.ru/20230313/sputnik-1857479985.html
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту - РИА Новости, 13.03.2023
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:39
2023-03-13T11:39
2023-03-13T11:43
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос". Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и "Лучом-5Х" стартовала с космодрома Байконур в 02.13 мск. Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) "Луч" принята в эксплуатацию в декабре 2015 года. Помимо нового спутника, насчитывает три геостационарных космических аппарата серии "Луч-5". "Луч-5А" выведен на орбиту в 2011 году, "Луч-5Б" — в 2012-м, "Луч-5В" — в 2014-м. Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве. В том числе спутники ретранслируют данные с МКС и сигналы системы ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, протон-м, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Протон-М, Россия
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту
Запущенный с Байконура российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на заданную орбиту
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос
".
«
"Спутник "Луч-5Х" выведен на заданную орбиту... Средства выведения отработали штатно", - говорится на сайте госкорпорации.
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и "Лучом-5Х" стартовала с космодрома Байконур в 02.13 мск.
Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) "Луч" принята в эксплуатацию в декабре 2015 года. Помимо нового спутника, насчитывает три геостационарных космических аппарата серии "Луч-5". "Луч-5А" выведен на орбиту в 2011 году, "Луч-5Б" — в 2012-м, "Луч-5В" — в 2014-м.
Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве. В том числе спутники ретранслируют данные с МКС и сигналы системы ГЛОНАСС.
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