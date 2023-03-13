https://ria.ru/20230313/sputnik-1857479985.html

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту - РИА Новости, 13.03.2023

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" вывели на орбиту

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:39

2023-03-13T11:39

2023-03-13T11:43

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

протон-м

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848062285_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9d1665317412e3cecc620793852df3fb.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос". Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и "Лучом-5Х" стартовала с космодрома Байконур в 02.13 мск. Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) "Луч" принята в эксплуатацию в декабре 2015 года. Помимо нового спутника, насчитывает три геостационарных космических аппарата серии "Луч-5". "Луч-5А" выведен на орбиту в 2011 году, "Луч-5Б" — в 2012-м, "Луч-5В" — в 2014-м. Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве. В том числе спутники ретранслируют данные с МКС и сигналы системы ГЛОНАСС.

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

байконур (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, протон-м, россия