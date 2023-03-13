https://ria.ru/20230313/sport-1857375580.html

Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией

Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией - РИА Новости, 13.03.2023

Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией

Из письма министра культуры Соединенного Королевства (зовут ее Люси Фрейзер), направленного главным спонсорам парижской Олимпиады, стало известно, что госпожа... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:10

россия

олимпийские игры

белоруссия

афганистан

международный олимпийский комитет (мок)

samsung

visa, inc.

аналитика

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Из письма министра культуры Соединенного Королевства (зовут ее Люси Фрейзер), направленного главным спонсорам парижской Олимпиады, стало известно, что госпожа министр знает, "что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены", и что она, Люси Фрейзер, "полна решимости, чтобы не позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях".Тут следует громко расхохотаться, поскольку ровно 43 года назад правительство Британии само тесно "переплело спорт и политику", запретив подданным Ее Величества выступать на Олимпиаде-80, которая проходила в Москве. Лондон и Вашингтон (в дуэте, раз он хорошо работает, не меняют состав) возмутились тем, что СССР решил защитить свои южные границы и ввел войска в Афганистан. Крик стоял на всю планету, хотя англичане шуровали в Афганистане десятки лет и были вышиблены со свистом до этого. Американцы убежали тоже. Но в другую эпоху. Буквально на наших глазах.МОК, оказавшийся в интересном положении, придумывает, как бы сделать так, чтобы попытаться угодить всем. В ход был пущен "нейтральный статус". Но сегодня можно наконец сказать, что положение "независимых спортсменов" на Олимпийских играх, в общем-то, очень незавидное. Они лишены права на национальную форму, на флаг, на гимн (в случае победы). Грубо говоря, они — сироты. Люди без Родины. И без родины тоже.Потому что — нравится это многочисленным люси фрейзер или не нравится — олимпионик, выходя на стадион, представляет не самого себя, такого красивого или красивую и мускулистого или мускулистую, а он или она представляют в том числе и нацию, народ. Культуру. Традиции. Историю. То есть идеалы.А не политику. В ее западном шулерском понимании.Фрейзер зашла, как она думает, с козырей, обратившись напрямую к big bosses. Нет, это не МОК. Это те, кто платит за Олимпиаду. Это — всякие Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa. Тем нравится очень, когда их логотипы мелькают на фоне красивых и мускулистых тел. И big bosses, как думает госпожа Фрейзер, могут и должны надавить на МОК, чтобы русским и белорусским спортсменам был вовсе закрыт доступ на парижскую Олимпиаду.Тем временем в столице Франции полным ходом идет подготовка к открытию и проведению главного спортивного состязания. Для начала забастовали мусорщики, и сегодня улицы Парижа завалены неубранными отходами, а бал правят полчища крыс. Макрон, который клялся, что сгоревший Нотр-Дам "обязательно восстановят к Олимпиаде", в очередной раз соврамши: сообщается, что в самом лучшем случае главную католическую святыню страны, памятник всемирного значения эт сетера, восстановят лишь к концу следующего года. Как зрители будут перемещаться по городу, тоже вопрос, поскольку с метро проблемы, с наземным транспортом — еще большие проблемы, главный стадион закрыт на ремонт, и что там происходит, не сообщается. Успеют ли Stade de France привести в должную форму, неизвестно. С перерывом на обед, с длительными отпусками, с разлаженной логистикой, с дороговизной энергии и с тем, что мало кто хочет работать в строительстве, сомнения закономерны.Биг-боссы из команды спонсоров вряд ли засучат рукава, чтобы поддержать французских работяг.МОК, сидящий уже который год на нескольких стульях, русских и белорусских олимпиоников, сильных в тех видах спорта, что принято называть телегеничными, то есть собирающих наибольшую аудиторию во время трансляции, конечно, пригласить хочет. Но ссориться с британцами и их заединщиками не хочется. Поэтому, скорее всего, МОК будет подчиняться решению, которое вынесут биг-боссы из спонсорской команды.Но тут встает вопрос уже нашего выбора. Мы прекрасно понимаем, что ценности и идеалы большого спорта, самопожертвование, самоограничение, воля к победе, пролитые ради этой победы литры крови и пота уже выброшены на помойку, пусть она и французская. И что их сожрали парижские крысы.Может, стоит подумать, а нужно ли ехать туда, где не будет ни российского триколора, ни гимна в случае выигрыша, где мы всегда будем "сомнительными русскими"? Может, лучше остаться дома? Оставив организаторам и участникам заниматься крысиными забегами, ставшими их любимым видом спорта.

https://ria.ru/20230129/sport-1848101787.html

https://ria.ru/20230204/igry-1849680513.html

https://ria.ru/20221230/rossiya-1842316073.html

https://rsport.ria.ru/20230311/olimpiada-1857181201.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, олимпийские игры, белоруссия, афганистан, международный олимпийский комитет (мок), samsung, visa, inc., аналитика