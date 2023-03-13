https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857665362.html

Спецоперация, 13 марта: Россия поддержала продление зерновой сделки

Спецоперация, 13 марта: Россия поддержала продление зерновой сделки - РИА Новости, 13.03.2023

Спецоперация, 13 марта: Россия поддержала продление зерновой сделки

Москва не возражает против продления зерновой сделки после 18 марта, но только на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:00

2023-03-13T23:00

2023-03-13T23:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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зерновая сделка

владимир зеленский

москва

сергей вершинин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва не возражает против продления зерновой сделки после 18 марта, но только на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пока предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Для России абсолютным приоритетом является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Вопрос продления зерновой сделки В Женеве в понедельник прошел раунд переговоров между представителями ООН и России по ситуации с зерновой сделкой. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом и генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан. Как сообщил журналистам российский дипломат по завершении консультаций, Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. Также он подчеркнул, что дальнейшая позиция Москвы по зерновой сделке будет определена в зависимости от реального прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Ход операции"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило российское военное ведомство. На Купянском и Краснолиманском направлениях Украина за сутки потеряла около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя, Полтавки и Щербаков на Запорожье, в результате общие потери украинских войск за сутки составили до 60 военнослужащих и 4 единицы техники. На Херсонском направлении российские подразделения уничтожили в течение суток более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б". Также, сообщили в Минобороны РФ, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, Запорожской области и Херсонской области Тем временем начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба сообщил, что украинские войска, находящиеся в Артемовске (украинское название - Бахмут), нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил в понедельник, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". Вокруг операцииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Для России абсолютным приоритетом является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран. Отвечая на вопрос в ходе общения с журналистами о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем". Также Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о переименовании России в Московию. По его мнению, это относится к нелепым курьезам, РФ - великая держава и останется Россией. Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина "Московия" была зарегистрирована на сайте Зеленского в конце ноября 2022 года и по состоянию на 14 февраля 2023 набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В ответ на петицию Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.

https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857628569.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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