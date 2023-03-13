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Российские военные поразили в ДНР украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российские военные поразили в ДНР украинский ЗРК "Оса-АКМ" - РИА Новости, 13.03.2023
Российские военные поразили в ДНР украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российские военные поразили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:25
2023-03-13T14:25
2023-03-13T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили в ДНР украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР украинского ЗРК "Оса-АКМ"