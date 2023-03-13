Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857540765.html
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.03.2023
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:23
2023-03-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857468121_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_73746d8a1729084f348eff666f791e74.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230313/poteri-1857539199.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857468121_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aa0baab2ca5431be3e58a93aa2346d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

ВС России уничтожили на Херсонском направлении свыше 20 украинских боевиков и две гаубицы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала