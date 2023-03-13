https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857540765.html
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.03.2023
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:23
2023-03-13T14:23
2023-03-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230313/poteri-1857539199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
ВС России уничтожили на Херсонском направлении свыше 20 украинских боевиков и две гаубицы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях