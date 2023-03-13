https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857540765.html

ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.03.2023

ВС России уничтожили свыше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:23

2023-03-13T14:23

2023-03-13T14:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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херсонская область

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 20 украинских военных, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230313/poteri-1857539199.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область