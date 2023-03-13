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Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 13.03.2023 (обновлено: 14:09 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857533223.html
Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО
Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2023
Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:59
2023-03-13T14:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
рамзан кадыров
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне спецоперации."Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.
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владимир путин, рамзан кадыров, безопасность, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Безопасность, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО

Путин попросил Кадырова передать наилучшие слова чеченским участникам спецоперации

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне спецоперации.
"Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРамзан КадыровБезопасностьРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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