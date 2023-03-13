https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857533223.html

Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО

Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2023

Путин попросил Кадырова передать теплые слова чеченским бойцам в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:59

2023-03-13T13:59

2023-03-13T14:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

рамзан кадыров

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военным в зоне спецоперации."Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230307/alaudinov-1856291940.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, рамзан кадыров, безопасность, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр